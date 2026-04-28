تشکیل پرونده قضایی علیه برگزارکنندگان غیرمجاز تورهای گردشگری در زرندیه

به گزارش خبرنگار میراث آریا، زهرا رنجبر امروز سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ گفت: در پی رصد و پایش مستمر فعالیت‌های مرتبط با گردشگری در فضای مجازی، اشخاص مذکور که بدون داشتن مجوزهای قانونی از سوی این اداره، اقدام به تبلیغ و برگزاری تورهای گردشگری (زیارتی و سیاحتی) می‌کردند، شناسایی شدند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زرندیه تصریح کرد: این فعالیت‌های غیرمجاز، ضمن تضییع حقوق شهروندان و ایجاد شائبه‌های احتمالی در خصوص کیفیت خدمات و ایمنی تورها، موجب خدشه وارد کردن به حقوق قانونی و ایجاد رقابت ناسالم با فعالان مجاز این حوزه می‌شد.

او در پایان افزود: این اداره بر پیگیری جدی حقوق قانونی خود و برخورد قاطع با متخلفین در این حوزه تأکید داشته و از عموم شهروندان درخواست دارد تا در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت غیرمجاز در صنعت گردشگری، مراتب را به این اداره اطلاع‌رسانی کنند تا اقدامات قانونی لازم صورت پذیرد.

