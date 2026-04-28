به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی امروز سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ با اعلام این خبر گفت: فاز نخست عملیات مرمت کاروانسرای دولت‌آباد که از بناهای شاخص قاجاری و از بناهای معماری با پلان قرینه و هندسی در استان است، با صرف اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال در مسیر احیا و بازگشت به شکوه گذشته قرار گرفته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی افزود: این اثر ارزشمند که با نام کاروانسرای مجدالممالک نیز شناخته می‌شود، از جمله کاروانسراهای تاریخی استان است که با هدف حفاظت، احیا و بهره‌برداری فرهنگی در دستور کار مرمت قرار گرفت که در این مرحله، بخش‌های فرسوده و آسیب‌دیده بنا با دقت فنی و رعایت اصالت معماری سنتی، مورد بازسازی و تقویت قرار گرفته‌ است.

او در تشریح جزئیات اقدامات انجام‌شده تصریح کرد: در فاز نخست، نمای اصلی اثر در ضلع جنوبی مشرف به خیابان و نیمی از آن فاقد ساختار فیزیکی بود، مرمت و احیا شد، همچنین عملیات گسترده آواربرداری در بخش‌های جنوبی و جنوب غربی، عایق‌کاری با اندود مرغوب سنتی، تعمیر و تعویض تیرهای چوبی سقف، گچ‌کاری، آجرکاری و بندکشی در بخش‌های مختلف صورت پذیرفت.

