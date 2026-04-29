به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی امروز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ در جریان بازدید از کارگاه صنایع‌دستی استاد احمدی ضمن تقدیر از تلاش این هنرمند در حفظ و گسترش هنرهای سنتی استان، بر ضرورت حمایت ساختاری و هدفمند از فعالان این حوزه تأکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی در این بازدید اظهار کرد: کارگاه‌های فعال و توانمند صنایع‌دستی مانند کارگاه استاد احمدی نقش مهمی در پایداری تولید، ایجاد اشتغال بومی، انتقال مهارت‌های اصیل و معرفی هویت فرهنگی استان دارند.

او افزود: با توجه به ظرفیت‌های موجود، تلاش می‌کنیم زیرساخت‌ها و تسهیلات لازم را برای توسعه فعالیت‌های کارگاهی، افزایش تولید، حضور در بازارهای ملی و بین‌المللی و همچنین ارتقای مهارت‌های هنرمندان فراهم کنیم.

در پایان محمودی با تأکید بر اینکه حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی در اولویت برنامه‌های این اداره‌کل قرار دارد تصریح کرد: به‌زودی بسته‌ای از برنامه‌های حمایتی شامل تسهیلات، مشاوره‌های تخصصی، و تسهیل در فرآیند مجوزها برای کارگاه‌های فعال در نظر گرفته خواهد شد تا زمینه تقویت تولید و افزایش سهم صنایع‌دستی استان در بازارهای داخلی و خارجی فراهم شود.

انتهای پیام/