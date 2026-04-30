نمایشگاه عکس زرندیه افتتاح شد / آغاز هفته فرهنگی شهرستان زرندیه

به گزارش خبرنگار میراث آریا، زهرا رنجبر امروز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ گفت: نمایشگاه عکس زرندیه، صبح امروز با حضور معاون سیاسی فرماندار، جمعی از مدیران و مسئولان ادارات شهرستان و به همت اداره میراث فرهنگی در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان افتتاح شد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زرندیه، در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، بر اهمیت معرفی ظرفیتهای گردشگری و میراثی شهرستان اظهار داشت: برگزاری این نمایشگاه با هدف نمایش بخشی از گنجینههای تاریخی، فرهنگی و طبیعی زرندیه و آشنایی بیشتر شهروندان و بازدیدکنندگان با این جاذبهها برنامهریزی شده است هفته فرهنگی فرصت ارزشمندی برای پاسداشت هویت و میراث این شهرستان است.
او افزود: آثار ارائهشده در این نمایشگاه شامل مجموعهای منتخب از تصاویر بناهای تاریخی، محوطههای باستانی، چشماندازهای طبیعی، آثار ثبتشده و جاذبههای کمتر شناختهشده زرندیه است که توسط هنرمندان عکاس شهرستان تهیه شدهاند.
این نمایشگاه از نهم اردیبهشتماه، همزمان با آغاز هفته فرهنگی، به مدت ۲۰ روز در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی زرندیه دایر و همه علاقهمندان میتوانند در طول مدت برگزاری از آن بازدید کنند.
این نمایشگاه همه روزه در ساعات اداری برای بازدید عموم آزاد است.
