به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز ۱۲ اردیبهشت‌ماه، امیر کرم‌زاده مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در دیدار با حبیب قاسمی نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی که در محل دفتر مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان انجام شد، با اشاره به جایگاه مهم شهرستان‌های شهرضا و دهاقان در تاریخی، هویت و تمدن استان اصفهان خصوصاً منطقه جنوب استان، گفت: با توجه به اهمیت و جایگاه دشت پرزان به‌عنوان مکان رویداد و معجزه الهی در آن مکان و با عنایت به اینکه ثبت ملی آن انجام‌ شده است، تلاش می‌شود تا با ایجاد زیرساخت مناسب نسبت به آماده‌سازی آن به‌منظور بازدید هم‌وطنان و گردشگران اقدام شود.

حبیب قاسمی نماینده مردم شهرضا و دهاقان نیز ضمن تشکر از اقدامات این اداره‌کل در زمینهٔ حفظ و احیای بناها، ایجاد زیرساخت‌های گردشگری، توسعه و رونق صنایع‌دستی در شهرستان‌های شهرضا و دهاقان به‌ویژه ثبت ملی مکان- رویداد دشت پرزان، گفت: مکان رویداد دشت پرزان معجزه‌ای است که باید هر ایرانی آن را ببیند تا دست تقدیر الهی را در این دشت از نزدیک به تماشا بشیند.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان ادامه داد: پیشنهاد شده است تا روز شانزدهم فروردین‌ماه در تقویم رسمی به‌عنوان روز وقوع معجزه دشت پرزان و به‌عنوان روز شهرضا ثبت شود.

گفتنی است منطقه دشت پرزان در شهرستان شهرضا، امروز به‌عنوان نماد عینی این حماسه ملی، گواه مقاومت مردانی است که با تکیه‌بر ایمان، انسجام اجتماعی و شناخت محیط، توانستند در برابر فناوری‌های پیشرفته دشمن ایستادگی کنند.

سرنگونی هواگردهای متجاوز در این منطقه، به‌عنوان نقطه عطفی در تاریخ تقابل نامتقارن ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی تلقی می‌شود و ثبت ملی این مکان، گامی راهبردی در جهت تثبیت این رویداد در حافظه تاریخی کشور و انتقال آن به نسل‌های آینده به شمار می‌رود.

