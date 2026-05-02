به گزارش خبرنگار میراث ‌آریا، علی طلوعی در نشست روز چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ با ابوالفضل زمانی‌نژاد، فرماندار شهرستان فیروزکوه، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری، حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تقویت گردشگری پایدار در این شهرستان تأکید کرد.

این دیدار با همراهی حسین اله‌بداشتی، معاون توسعه مدیریت، علیرضا رئیسی، مشاور اجرایی و مدیر امور شهرستان‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان تهران و شهرام شریفی، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فیروزکوه، در دفتر فرماندار فیروزکوه برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران، در این نشست با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند برای افزایش ماندگاری گردشگران در شهرستان فیروزکوه گفت: تمرکز اصلی باید از گردشگری یک‌روزه به سمت ایجاد زیرساخت‌هایی برای اقامت طولانی‌تر گردشگران هدایت شود و توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی می‌تواند نقش مهمی در تحقق این هدف ایفا کند.

او افزود: در اجرای طرح‌های توسعه گردشگری باید منافع آن به همه مردم محلی برسد و صرف صدور مجوز برای تأسیسات گردشگری کافی نیست، بلکه مدیران این مراکز باید نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی و محیط‌زیستی خود نیز متعهد باشند.

طلوعی ادامه داد: جمع‌آوری پسماند گردشگران، خرید از جامعه محلی، احترام به فرهنگ و رسوم بومی، حفظ محیط زیست و همکاری با دهیاری‌ها و بخشداری‌ها باید از الزامات فعالیت مراکز اقامتی و تأسیسات گردشگری باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران خاطرنشان کرد: مدیر اداره میراث‌فرهنگی شهرستان باید در این حوزه نهایت اهتمام را داشته باشد و اقدامات نظارتی لازم را با جدیت دنبال کند تا توسعه گردشگری به شکل پایدار و مسئولانه انجام شود.

او یکی از مهم‌ترین وظایف مجموعه میراث‌فرهنگی را تسهیل‌گری و ارائه مشاوره به سرمایه‌گذاران دانست و گفت: باید مسیر حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه گردشگری هموار شود تا بتوان از ظرفیت‌های کم‌نظیر فیروزکوه به بهترین شکل بهره‌برداری کرد.

طلوعی همچنین بر توسعه گردشگری خانواده‌محور و ارزان‌قیمت تأکید کرد و افزود: توجه به گردشگری در دسترس برای خانواده‌ها باید یکی از اولویت‌های اصلی اداره میراث‌فرهنگی شهرستان باشد و از ظرفیت فرمانداری و مقام عالی شهرستان برای پیشبرد این اهداف استفاده شود.

او تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد با جذب حداکثری منابع مالی در سطح ملی و استانی، روند توسعه طرح‌های گردشگری در فیروزکوه تسریع شود و معاونت‌های اداره‌کل نیز در کنار مدیریت شهرستان تا تحقق کامل مصوبات این جلسه همراه خواهند بود.

در ادامه این نشست، ابوالفضل زمانی‌نژاد، فرماندار شهرستان فیروزکوه با اشاره به ویژگی‌های جغرافیایی این شهرستان گفت: فیروزکوه بزرگ‌ترین شهرستان استان تهران از نظر وسعت و در عین حال کم‌تراکم‌ترین شهرستان استان است که این موضوع موجب پراکندگی قابل توجه روستاها شده است.

او افزود: برخی روستاهای این شهرستان تا ۷۰ کیلومتر با مرکز شهر فاصله دارند و همین مسئله باعث شده کار میدانی، نظارت و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای نیازمند نیروی انسانی بیشتر و امکانات مناسب‌تری باشد.

فرماندار فیروزکوه تأکید کرد: توسعه گردشگری در این شهرستان نیازمند توجه جدی به ساختار اداری، تأمین منابع انسانی و تقویت امکانات اجرایی است تا بتوان ظرفیت‌های موجود را بالفعل کرد.

زمانی‌نژاد خاطرنشان کرد: خوشبختانه به دلیل وسعت زیاد و جمعیت پایین، ظرفیت بسیار مناسبی برای برنامه‌ریزی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری و تفریحی در فیروزکوه وجود دارد و این مسئله یک مزیت مهم برای جذب سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

او با اعلام آمادگی کامل فرمانداری برای حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی گفت: از حضور سرمایه‌گذاران در حوزه گردشگری استقبال می‌کنیم و فرمانداری آماده همکاری و تسهیل روند اجرای پروژه‌هاست.

فرماندار فیروزکوه افزود: تنها بر اساس آمار روستاهای هدف گردشگری که طرح پایش گردشگران از طریق دریافت ورودی در آن‌ها انجام می‌شود، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۷۰۰ هزار نفر از جاذبه‌های گردشگری این شهرستان بازدید کرده‌اند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این منطقه در حوزه گردشگری است.

او همچنین بر توسعه طرح‌های گردشگری در روستاهای جلیزجند، خمده، هرانده و گدوک تأکید کرد و خواستار همراهی و همکاری بیشتر دستگاه‌های مرتبط برای تسریع در اجرای این برنامه‌ها شد.

در این نشست همچنین موضوع ساماندهی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای محور گردشگری تنگه واشی مورد بررسی قرار گرفت.

زمانی‌نژاد در پایان با اشاره به مصوبات سفر استاندار تهران اظهار کرد: ایجاد بازارچه دائمی صنایع‌دستی در ورودی شهر فیروزکوه یکی از مصوبات مهم این سفر بوده که برای اجرای آن زمینی به مساحت حدود ۶۰۰ متر مربع در نظر گرفته شده است تا زمینه مناسبی برای عرضه محصولات هنرمندان و صنعتگران محلی فراهم شود.

