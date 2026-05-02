۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵

بازدید مدیرکل میراث‌فرهنگی خراسان شمالی از پروژه‌های گردشگری و میراث‌فرهنگی شهرستان شیروان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی به همراه معاونان و مدیر شهرستان شیروان، در سفری یک‌روزه به شهرستان شیروان از چند مجموعه مهم فرهنگی و گردشگری این شهرستان بازدید کرد تا از نزدیک ظرفیت‌ها، نیازها و موانع موجود را بررسی کند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد دیناری پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه از فرهنگستان کانیمال در روستای اوغاز بازدید کرد. این مجموعه که به عنوان فرهنگ‌سرای ویژه تاریخ و فرهنگ کردهای خراسان فعالیت می‌کند، میزبان گفت‌وگوی مدیرکل با استاد کلیم‌الله توحدی، بنیان‌گذار فرهنگستان بود. 

در این دیدار، موضوعاتی مانند توسعه محوطه، تقویت زیرساخت‌ها و چالش‌های موجود در مسیر فعالیت مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.

دیناری در حاشیه این بازدید اظهار کرد: افزایش سرانه گردشگری از برنامه‌های جدی ماست و از مجموعه‌های فعال در این حوزه حمایت کامل خواهیم کرد.

در ادامه این برنامه، مدیرکل و هیئت همراه با حضور در چند مجموعه گردشگری و بوم‌گردی شهرستان شیروان، از بخش‌های مختلف این واحدها بازدید کردند. 

بررسی زیرساخت‌های دسترسی، فضاهای خدماتی، نیازهای توسعه‌ای و همچنین راهکارهای ایجاد جاذبه‌های مکمل گردشگری از مهم‌ترین محورهای این بازدیدها بود.

این بازدید با هدف حمایت از فعالان حوزه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و کمک به شتاب گرفتن روند توسعه فعالیت‌ها در شهرستان شیروان انجام شد.

