به گزارش خبرنگار میراثآریا، احمد دیناری پنجشنبه ۱۰ اردیبهشتماه از فرهنگستان کانیمال در روستای اوغاز بازدید کرد. این مجموعه که به عنوان فرهنگسرای ویژه تاریخ و فرهنگ کردهای خراسان فعالیت میکند، میزبان گفتوگوی مدیرکل با استاد کلیمالله توحدی، بنیانگذار فرهنگستان بود.
در این دیدار، موضوعاتی مانند توسعه محوطه، تقویت زیرساختها و چالشهای موجود در مسیر فعالیت مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.
دیناری در حاشیه این بازدید اظهار کرد: افزایش سرانه گردشگری از برنامههای جدی ماست و از مجموعههای فعال در این حوزه حمایت کامل خواهیم کرد.
در ادامه این برنامه، مدیرکل و هیئت همراه با حضور در چند مجموعه گردشگری و بومگردی شهرستان شیروان، از بخشهای مختلف این واحدها بازدید کردند.
بررسی زیرساختهای دسترسی، فضاهای خدماتی، نیازهای توسعهای و همچنین راهکارهای ایجاد جاذبههای مکمل گردشگری از مهمترین محورهای این بازدیدها بود.
این بازدید با هدف حمایت از فعالان حوزه میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری و کمک به شتاب گرفتن روند توسعه فعالیتها در شهرستان شیروان انجام شد.
