سه طرح گردشگری جدید در لرستان مجوز گرفتند

بهگزارش خبرنگار میراثآریا حجتاله عباسیان معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی استان لرستان از تصویب و صدور مجوز سه طرح جدید در حوزه گردشگری خبر داد.
بهگفته عباسیان، موافقت اصولی احداث مجتمع گردشگری بروجرد صادر شده است؛ این طرح در زمینی به مساحت ۱۸ هزار متر مربع و با زیربنای ۵۳۳۰ متر مربع احداث خواهد شد. میزان سرمایهگذاری پیشبینیشده برای اجرای طرح ۲۵۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی آن ۸۰ نفر عنوان شده است.
او افزود: مجوز ایجاد مجتمع گردشگری در شهرستان دلفان نیز با حجم سرمایهگذاری ۱۱۰ میلیارد تومان صادر شده که قرار است در زمینی به مساحت ۵ هزار متر مربع اجرا شود و برای ۱۲ نفر اشتغال مستقیم فراهم کند.
عباسیان همچنین از صدور موافقت اصولی اقامتگاه بومگردی شهرستان ازنا خبر داد و گفت: سرمایهگذاری در این پروژه ۱۵ میلیارد تومان برآورد شده و ایجاد فرصت شغلی برای ۴ نفر در نظر گرفته شده است.
