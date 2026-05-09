به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی مجیدی معاون عمرانی استانداری لرستان روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه جاری در بازدید از طرح بازسازی فضای پیرامون قلعه تاریخی فلک‌الافلاک گفت: هم‌اکنون عملیات دیوارکشی جدید در جوار خیابان ۱۲ برجی در حال انجام است و پس از پایان این مرحله، دیوارهای قدیمی جمع‌آوری خواهد شد.

او افزود: مردم خرم‌آباد به‌زودی شاهد شکل‌گیری یک فضای سبز و پیاده‌راه ایده‌آل و هماهنگ با معماری فاخر این شهر خواهند بود؛ طرحی که به فضایی بی‌نظیر برای گردشگری پیاده تبدیل می‌شود.

معاون عمرانی استاندار لرستان بیان کرد: در این زمینه سه گزینه پیش‌بینی شده و گزینه‌ای که دارای بهترین موقعیت و کمترین تعارض‌ها باشد، انتخاب خواهد شد.

او ابراز کرد: این طرح توسط یکی از مشاوران ذی‌صلاح تهیه و توسط وزارت میراث فرهنگی تأیید شده است و برای استفاده بهینه از فضای گردشگری و بازآفرینی پیرامون قلعه فلک‌الافلاک در چند جبهه کاری در حال اجراست.

