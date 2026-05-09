۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۴

معاون عمرانی استانداری لرستان:

پیاده‌راه و فضای سبز اطراف قلعه فلک‌الافلاک خرم‌آباد ایجاد می‌شود

پیاده‌راه و فضای سبز اطراف قلعه فلک‌الافلاک خرم‌آباد ایجاد می‌شود

معاون عمرانی استانداری لرستان، در بازدید از طرح بازسازی فضای پیرامون قلعه تاریخی فلک‌الافلاک گفت: با پیگیری‌های ویژه استاندار لرستان، مقرر شده است پیاده‌راه و فضای سبز به همراه مبلمان شهری مناسب در اطراف این اثر تاریخی ایجاد شود تا کیفیت فضای شهری ارتقا یابد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی مجیدی معاون عمرانی استانداری لرستان روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه جاری در بازدید از طرح بازسازی فضای پیرامون قلعه تاریخی فلک‌الافلاک گفت: هم‌اکنون عملیات دیوارکشی جدید در جوار خیابان ۱۲ برجی در حال انجام است و پس از پایان این مرحله، دیوارهای قدیمی جمع‌آوری خواهد شد.

او افزود: مردم خرم‌آباد به‌زودی شاهد شکل‌گیری یک فضای سبز و پیاده‌راه ایده‌آل و هماهنگ با معماری فاخر این شهر خواهند بود؛ طرحی که به فضایی بی‌نظیر برای گردشگری پیاده تبدیل می‌شود.

معاون عمرانی استاندار لرستان بیان کرد: در این زمینه سه گزینه پیش‌بینی شده و گزینه‌ای که دارای بهترین موقعیت و کمترین تعارض‌ها باشد، انتخاب خواهد شد.

او ابراز کرد: این طرح توسط یکی از مشاوران ذی‌صلاح تهیه و توسط وزارت میراث فرهنگی تأیید شده است و برای استفاده بهینه از فضای گردشگری و بازآفرینی پیرامون قلعه فلک‌الافلاک در چند جبهه کاری در حال اجراست.

انتهای پیام/

کد خبر 1405021901204
محسن سلاح ورزی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha