به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی مجیدی معاون عمرانی استانداری لرستان روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه جاری در بازدید از طرح بازسازی فضای پیرامون قلعه تاریخی فلکالافلاک گفت: هماکنون عملیات دیوارکشی جدید در جوار خیابان ۱۲ برجی در حال انجام است و پس از پایان این مرحله، دیوارهای قدیمی جمعآوری خواهد شد.
او افزود: مردم خرمآباد بهزودی شاهد شکلگیری یک فضای سبز و پیادهراه ایدهآل و هماهنگ با معماری فاخر این شهر خواهند بود؛ طرحی که به فضایی بینظیر برای گردشگری پیاده تبدیل میشود.
معاون عمرانی استاندار لرستان بیان کرد: در این زمینه سه گزینه پیشبینی شده و گزینهای که دارای بهترین موقعیت و کمترین تعارضها باشد، انتخاب خواهد شد.
او ابراز کرد: این طرح توسط یکی از مشاوران ذیصلاح تهیه و توسط وزارت میراث فرهنگی تأیید شده است و برای استفاده بهینه از فضای گردشگری و بازآفرینی پیرامون قلعه فلکالافلاک در چند جبهه کاری در حال اجراست.
