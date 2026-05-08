به گزارش خبرنگار میراث آریا عطا حسنپور گفت: این مجموعه دستکَند در راس ارتفاعات کوهستانی شهرستان کوهدشت قرار گرفته است و در گویش محلی به چلانه معروف است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان گفت: معماریهای صخرهای دستکَند از نمونههای شاخص و پراهمیت در لرستان به شمار میروند که عموماً با اهداف آیینی ایجاد شدهاند.
او با اشاره به اینکه بررسیهای اولیه نشان میدهد این مجموعه قابلیت ثبت در فهرست آثار ملی را دارد، تصریح کرد: در این بازدید، علاوه بر مستندسازی و نقشهبرداری، تهیه پرونده جهت ثبت در فهرست آثار ملی نیز در دستور کار قرار دارد.
حسنپور با بیان اینکه مجموعههای دستکَند در لرستان از نمونههای منحصر به فرد معماری صخرهای محسوب میشوند و در نوع خود حائز اهمیت فراوانی هستند، گفت: این منطقه علاوه بر وجود پناهگاهها و غارهای دستکَند، به لحاظ طبیعی از نقاط گردشگری استان محسوب میشود و امید میرود پس از ثبت این اثر، زمینه برای توسعه گردشگری و سپس اقدامات لازم برای حفاظت از این مجموعههای بینظیر فراهم شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان همچنین بیان کرد: با توجه به روایات محلی، این اثر افزون بر ارزش فرهنگی و تاریخی، از منظر میراث معنوی (میراث ناملموس) نیز دارای ارزش بسیار بالایی است، چراکه بخشی از فرهنگ و آیین مردم منطقه به این محل گره خورده و افسانهها و روایات فراوانی درباره آن نقل میشود.
