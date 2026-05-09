تلاش برای توسعه گردشگری کشاورزی در بروجرد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، قدرت‌اله ولدی فرماندار ویژه شهرستان بروجرد روز جمعه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در بازدید از آیین گلاب‌گیری در این شهرستان در مجموعه باغ بهشت اظهار کرد: شهرستان بروجرد با داشتن زیرساخت های مختلف گردشگری می‌تواند به مقصد گردشگری در غرب کشور تبدیل شود.

او تصریح کرد: گردشگری کشاورزی، روستایی و غذا در کنار زیرساخت های گردشگری این شهرستان باعث شده تا شاهد رشد گردشگران و مسافران و بازدید کنندگان در همه حوزه‌های گردشگری در این شهرستان باشیم.

ولدی همچنین ابراز کرد: با توجه به وجود آب و هوای معتدل و کوهستانی در این شهرستان، زمینه ترویج و توسعه باغ‌های گل و گیاه در این شهرستان وجود دارد که می توان با استفاده از این پتانسیل به قطب گلاب گیری منطقه تبدیل شد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد بیان کرد: آیین گلاب گیری بروجرد بر اساس سند تحول دولت مردمی و در چارچوب راهبرد ساماندهی مقصدهای جدید گردشگری با شماره ۲۰۴۲۵۱۰۹۶ در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ به ثبت ملی رسیده است.

بر پایه این گزارش، آیین گلاب‌گیری شهرستان بروجرد در سال جاری از ۱۹ اردیبهشت به مدت ۲۰ روز در روستای شیشه بخش مرکزی شهرستان بروجرد برگزار می‌شود.



