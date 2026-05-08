به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی مجیدی صبح چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه در بازدید از مجموعه بازار طلافروشی «زمرد» که در آستانه افتتاح است، اظهار کرد: این پروژه در راستای بازسازی و مرمت بخشی از بافت قدیم شهر خرم‌آباد و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال اجراست.

معاون عمرانی استانداری لرستان افزود: با حمایت استاندار لرستان در کمیسیون ماده ۵ و همکاری دستگاه‌هایی نظیر میراث فرهنگی، شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی، مجوزهای لازم به سرمایه‌گذار اعطا شد تا بتواند این طرح ارزشمند را به سرانجام برساند.

او افزود: خوشبختانه این سرمایه‌گذار در کمترین زمان ممکن، پیشرفت فیزیکی پروژه را به حدود ۹۸ درصد رسانده و ان‌شاءالله طی ماه آینده شاهد افتتاح آن خواهیم بود.

مجیدی با تأکید بر اهمیت احیای بافت تاریخی خرم‌آباد بیان کرد: با توجه به پیشینه بیش از ۶۳ هزار ساله این شهر و ثبت جهانی آن، هر اندازه بتوانیم بافت قدیم را احیا کنیم و سرمایه‌گذاران بیشتری برای انجام چنین کارهای ارزشمندی ورود پیدا کنند، بدون تردید در رشد صنعت گردشگری خرم‌آباد بسیار سودمند و مؤثر خواهد بود.

معاون عمرانی استانداری لرستان گفت: طبق سیاست‌های اعلام‌شده از سوی مدیریت ارشد استان، حوزه معاونت عمرانی تمام قد از چنین پروژه‌های ارزشمندی حمایت خواهد کرد.

