۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۲

معاون عمرانی استاندار لرستان:

بازار طلافروشی «زمرد» خرم‌آباد به بهره‌برداری می‌رسد

معاونت عمرانی استانداری لرستان گفت: مجموعه بازار طلافروشی «زمرد» که در راستای بازسازی و مرمت بخشی از بافت قدیم شهر خرم‌آباد با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال اجراست به زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی مجیدی صبح چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه در بازدید از مجموعه بازار طلافروشی «زمرد» که در آستانه افتتاح است، اظهار کرد: این پروژه در راستای بازسازی و مرمت بخشی از بافت قدیم شهر خرم‌آباد و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال اجراست.

معاون عمرانی استانداری لرستان افزود: با حمایت استاندار لرستان در کمیسیون ماده ۵ و همکاری دستگاه‌هایی نظیر میراث فرهنگی، شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی، مجوزهای لازم به سرمایه‌گذار اعطا شد تا بتواند این طرح ارزشمند را به سرانجام برساند.

او افزود: خوشبختانه این سرمایه‌گذار در کمترین زمان ممکن، پیشرفت فیزیکی پروژه را به حدود ۹۸ درصد رسانده و ان‌شاءالله طی ماه آینده شاهد افتتاح آن خواهیم بود.

مجیدی با تأکید بر اهمیت احیای بافت تاریخی خرم‌آباد بیان کرد: با توجه به پیشینه بیش از ۶۳ هزار ساله این شهر و ثبت جهانی آن، هر اندازه بتوانیم بافت قدیم را احیا کنیم و سرمایه‌گذاران بیشتری برای انجام چنین کارهای ارزشمندی ورود پیدا کنند، بدون تردید در رشد صنعت گردشگری خرم‌آباد بسیار سودمند و مؤثر خواهد بود.

معاون عمرانی استانداری لرستان گفت: طبق سیاست‌های اعلام‌شده از سوی مدیریت ارشد استان، حوزه معاونت عمرانی تمام قد از چنین پروژه‌های ارزشمندی حمایت خواهد کرد.

کد خبر 1405021801161
محسن سلاح ورزی
دبیر مریم قربانی‌نیا

