۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۳

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران:

پویش بازآفرینی منظر در روستای شانه‌تراش تنکابن آغاز شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مازندران از برگزاری «پویش بازآفرینی منظر روستای شانه‌تراش» با عنوان «رنگ همدلی، سیمای ماندگار روستا» در تنکابن، خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی امروز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ با بیان اینکه این برنامه با مشارکت گسترده جامعه محلی برگزار می‌شود، اظهار کرد: این پویش با هدف ارتقای کیفیت بصری، تقویت هویت بومی و افزایش حس تعلق اجتماعی در میان اهالی، با تکیه بر مشارکت مردم روستا، طراحی شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به روند اجرایی برنامه گفت: این پویش به‌صورت فشرده و در دو روز اجرا می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در روز نخست، آماده‌سازی و رنگ‌آمیزی اصلی با هدف شکل‌گیری بدنه تغییرات بصری انجام شده و در روز دوم، اجرای نقوش بومی، تقویت جلوه‌های فرهنگی و یکدست‌سازی نهایی محیط در دستور کار قرار دارد.

او با اشاره به جایگاه این روستا افزود: روستای شانه‌تراش به‌عنوان یکی از ۸ روستای کاندیدای جمهوری اسلامی ایران برای حضور در رقابت «بهترین روستاهای جهانی گردشگری ۲۰۲۶» معرفی شده و اجرای این پویش می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای شاخص‌های منظر، هویت و آمادگی آن برای حضور در این رویداد بین‌المللی داشته باشد.

ایزدی تأکید کرد: تداوم چنین برنامه‌هایی با محوریت مشارکت مردم، مسیر توسعه پایدار گردشگری روستایی بین المللی را فراهم می‌کند.

پویش بازآفرینی منظر روستای شانه‌تراش با عنوان رنگ همدلی، سیمای ماندگار روستا امروز و فردا ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت‌ماه جاری در روستای شانه‌تراش تنکابن برگزار می‌شود.

ثریا هاشم‌پور
دبیر مهدی ارجمند

