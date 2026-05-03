به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی امروز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ با بیان اینکه این برنامه با مشارکت گسترده جامعه محلی برگزار می‌شود، اظهار کرد: این پویش با هدف ارتقای کیفیت بصری، تقویت هویت بومی و افزایش حس تعلق اجتماعی در میان اهالی، با تکیه بر مشارکت مردم روستا، طراحی شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به روند اجرایی برنامه گفت: این پویش به‌صورت فشرده و در دو روز اجرا می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در روز نخست، آماده‌سازی و رنگ‌آمیزی اصلی با هدف شکل‌گیری بدنه تغییرات بصری انجام شده و در روز دوم، اجرای نقوش بومی، تقویت جلوه‌های فرهنگی و یکدست‌سازی نهایی محیط در دستور کار قرار دارد.

او با اشاره به جایگاه این روستا افزود: روستای شانه‌تراش به‌عنوان یکی از ۸ روستای کاندیدای جمهوری اسلامی ایران برای حضور در رقابت «بهترین روستاهای جهانی گردشگری ۲۰۲۶» معرفی شده و اجرای این پویش می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای شاخص‌های منظر، هویت و آمادگی آن برای حضور در این رویداد بین‌المللی داشته باشد.

ایزدی تأکید کرد: تداوم چنین برنامه‌هایی با محوریت مشارکت مردم، مسیر توسعه پایدار گردشگری روستایی بین المللی را فراهم می‌کند.

پویش بازآفرینی منظر روستای شانه‌تراش با عنوان رنگ همدلی، سیمای ماندگار روستا امروز و فردا ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت‌ماه جاری در روستای شانه‌تراش تنکابن برگزار می‌شود.

انتهای پیام/