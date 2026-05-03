بهگزارش خبرنگار میراثآریا، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی امروز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در جلسهای که با حضور معاونان و مدیران اداره کل برگزار شد، اظهار کرد: در شرایط بحرانی کرونا مسئولیت ادارهکل را گرفتم و با وجود مشکلاتی که طی سالهای اخیر با آن روبرو بودیم با همراهی همهجانبه همکاران بود که توانستیم ادامه مسیر دهیم.
سید جواد موسوی با اشاره به مهمترین اقدامات معاونت میراثفرهنگی در دوره مسئولیت معاون سابق میراثفرهنگی گفت: ثبت جهانی ۷ کاروانسرای تاریخی استان با کمک و تلاش همکاران حوزه میراثفرهنگی به سرانجام رسیده است.
او همکاری حوزه معاونت میراثفرهنگی برای تهیه و اجرای طرحهای هادی روستایی و پاسخگویی به استعلامها را از دیگر تلاشهای قابل تقدیر دانست و افزود: اطلاعات داده مکانی برای آثار تاریخی تهیه و نقشههای میراثی به این اطلاعات مجهز شده که مکان و حرایم آثار تاریخی تدقیق شده و از تخریب آثار ومحوطههای تاریخی پیشگیری میشود.
موسوی به رویکرد بهرهبرداری از اماکن تاریخی به عنوان مقصد و هدف گردشگری اشاره کرد و گفت: طی چند سال اخیر بیش از ۱۵ خانه تاریخی مشهد به مکان گردشگری تبدیل شده که با کمک و همراهی حوزه معاونت میراثفرهنگی بوده است.
مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی یادآور شد: در دورههایی که کشور دچار بحران شده بود اگر چه ادارات دیگر با ۲۰ درصد ظرفیت کار میکردند اما همکاران میراثفرهنگی ایثارگرانه با ۱۰۰ درصد ظرفیت در محل کار بودند و مجموعههای فرهنگی و تاریخی در حال خدمترسانی بودند که قدردان زحمات همه شما هستم.
موسوی تصریح کرد: طی ابن چند سال میراثفرهنگی با نمایندگان مجلس تعامل خوبی داشته و معاونت میراثفرهنگی همواره تلاش کرده از ظرفیت نمایندگان برای حفظ و احیای آثار تاریخی استفاده کند.
همچنین در این جلسه احسان زهرهوندی معاون سابق میراثفرهنگی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی در این جلسه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در مدت مسئولیت ارائه کرد.
در ادامه حمید حلاج مقدم سرپرست معاونت میراثفرهنگی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی بر ضرورت بهرهمندی مردم از موهبتهای فرهنگی و اقتصادی آثار تاریخی را ضروری دانست و گفت: باید نقش اثار تاریخی در زندگی مردم را پررنگتر کنیم و میراثفرهنگی در رونق گردشگری نقش پررنگتری داشته باشد، چون گردشگری ایران بر پایه میراثفرهنگی و تمدن و فرهنگ و هنر ایران است.
در پایان این جلسه از تلاشهای احسان زهرهوندی تقدیر و ابلاغ سرپرست معاونت میراثفرهنگی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی به حمید حلاج مقدم داده شد.
حمید حلاج مقدم پیش از این عضو شورای فنی معاونت میراثفرهنگی اداره کل بوده است.
او سابقه معاونت میراثفرهنگی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی، مسئول میراث فرهنگی شهرستان فردوس، مدیر پایگاه میراث ملی شهر تاریخی تون، عضو هیات مدیره شرکت توسعه گرشگری استان خراسان جنوبی، عضو هیئت مدیره سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان جنوبی، شهردار فردوس، مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی و فرماندار شهرستان فردوس را در کارنامه دارد.
