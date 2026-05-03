بهگزارش خبرنگار میراثآریا، هادی قاسمی نافچی روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشتماه جاری گفت: از ظرفیتهای گردشگری طبیعی، تاریخی، هنری و اجتماعی چهارمحال و بختیاری میتوان در راستای اشتغالزایی، کاهش نرخ بیکاری و رنق اقتصادی بهرهگیری کرد.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: بههمین منظور همکاری تنگاتنگ ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد نقش مهم و مؤثری در راستای تحقق اهداف توسعهای دارد.
قاسمی تصریح کرد: کمیسیون گردشگری و کسبوکارهای وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری در سه سال اخیر بهعنوان بازوی توانمند ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان در حوزه گردشگری تلاش و فعالیت دارد که این تلاشها قابل قدردانی است.
او یادآور شد: تقویت بازاریابی، تبلیغات و برندسازی بخشهای مختلف گردشگری چهارمحال و بختیاری با همکاری کمیسیون گردشگری و کسبوکارهای وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری در دستور کار قرار دارد.
