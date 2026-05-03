به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا سجادیان امروز دوشنبه 13 اردیبهشت 1405 در جلسه با رئیس و مدیران اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیشابور با اشاره به سابقه فرهنگی و تاریخی نیشابور که در برهه هایی از تاریخ پایتخت ایران بوده است، گفت: در اذهان همگان نیشابور شهری فرهنگی، هنری و ادبی جلوه گر است و رسیدگی و کمک به آثار تاریخی نیز وظیفه‌ای همگانی است.

هم‌چنین حسن گیاهی رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیشابور گزارشی از وضعیت آثار تاریخی و گردشگری شهرستان نیشابور ارائه کرد و گفت: وفاق و همدلی در سطح شهرستان برای توسعه زیرساخت‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری شکل گرفته که از مدیران استانی و استانداری نیز قرار دارد.

گیاهی، نیشابور را شهری مهم در حوزه‌های سه گانه وزارتی در کشور عنوان کرد و افزود: سالانه بیش از ۲ میلیون گردشگر از آن بازدید می‌کنند و آثار و اشیای تمدنی آن سر از موزه های مهم دنیا از جمله متروپلیتن آمریکا،لور پاریس و لندن درآورده و زینت بخش آنها شده و کمتر موزه اسلامی در ایران و جهان است که آثار نیشابور در آن نباشد.

او تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد شرکت فولاد خراسان، میراث فرهنگی شهرستان نیشابور را در زمینه ایجاد موزه و مرمت بناها و باغ های تاریخی مورد حمایت مادی و معنوی قرار دهد.

این ملاقات که در فضایی دوستانه و با حضور احمد همت آبادی عضو و رئیس کمیسیون گردشگری و میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر، معاون و کارکنان اداره میراث فرهنگی صورت گرفت.



انتهای پیام/