بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حمید عباسزاده رئیس اداره میراثفرهنگی قائنات امروز یکشنبه 13 اردیبهشت 1405، با اعلام این خبر گفت: کارگاه آموزشی یک روزه برندسازی صنایعدستی که برای اولین بار در قاین روز شنبه 12 اردیبهشتماه 1405 برگزار شد، با حضور روسای ادارات میراثفرهنگی و پست شهرستان قاینات، کارشناسانی از اداراتکل و همراه با مشارکت جمعی از نمایندگان فعالان و هنرمندان صنایعدستی شهرستان قاینات اجرا شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قاینات افزود: در این کارگاه مباحثی همچون راههای افزایش فروش صنعتگران محلی و گسترش برند صنایعدستی از طریق بسترهای تجارت الکترونیک شرکت پست، تسهیلاتی همچون انجام خدمات برای مرسولات پستی صنعتگران صنایع دستی با نرخ دولتی و نیز همکاری در معرفی محصولات صنایعدستی شهرستان در اداره پست مطرح شد.
او در ادامه ضمن تشکر از بنیاد توانمندسازی سپهر که همکاری نزدیکی در برگزاری این رویداد داشت، بیان کرد: با عنایت به استقبال مناسب صنعتگران و نیز برآیند مثبت از نتایج دوره، این کارگاه در آینده با حضور دیگر هنرمندان اجرا خواهد شد.
عباسزاده گفت: هنرمندان و صنعتگران رشتههای زیرمجموعه نساجی سنتی، بافتههای داری، سفال و سرامیک، بخارا دوزی و ماشته بافی در این کارگاه شرکت کردند و در پایان حاضرین در دوره از دو کارگاه صنایعدستی در شهر قاین بازدید به عمل آورده و از نزدیک نحوه فعالیت و تولید را در این کارگاهها مشاهده کرده و تبادل تجربه کردند.
