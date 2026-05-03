بهگزارش خبرنگار میراثآریا، ریتا خضرزاره امروز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت 1405، در بازدید میدانی از کارگاههای تولیدی صنایعدستی آذربایجان غربی، وضعیت هنرمندان صنایعدستی را در شرایط ویژه کشور و ایام جنگ مورد ارزیابی قرار داد.
سرپرست معاونت صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی اظهار کرد: هدف از این بازدید، شناسایی بیواسطه آسیبها و پیگیری راهکارهای عملیاتی برای تداوم فعالیت کارگاهها در شرایط محدودیتهای کنونی است.
او در گفتوگو با فعالان این عرصه، مسائلی همچون تأمین مواد اولیه، دغدغههای مربوط به فروش محصولات، محدودیتهای دسترسی به اینترنت بینالملل و حفظ امنیت شغلی نیروها را بررسی کرده و با تأکید بر اینکه صنایعدستی از ستونهای اقتصاد مقاومتی و تابآوری اجتماعی در شرایط بحرانی است، تصریح کرد: باید حمایتهای هدفمند و ویژهای از کارگاههای کوچک و مشاغل خانگی صورت گیرد تا این زنجیره تولید دچار فروپاشی نشود.
خضرزاده گفت: براساس آمارهای رسمی، بیش از پنجهزار مجوز صنایعدستی در ۴۰ رشته متنوع در سطح استان صادر شده است که این حجم از اشتغالزایی، نقشی حیاتی در اقتصاد محلی ایفا میکند.
سرپرست معاونت صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی اضافه کرد: در این میان، صنایعچوبی بهعنوان یکی از برندهای شاخص و هنری آذربایجان غربی، جایگاه ویژهای دارد و ظرفیت بالای این رشته میتواند در صورت مدیریت صحیح، حتی در ایام محدودیتها، فرصتی برای توسعه بازارهای داخلی و حفظ بازارهای هدف باشد.
خضرزاده خاطرنشان کرد: ادارهکل میراثفرهنگی استان تمام تلاش خود را برای تسهیل فرایندهای اداری و پشتیبانی از حفظ اشتغال هنرمندان بهکار خواهد بست تا چراغ کارگاههای هنری در این روزهای حساس خاموش نشود.
در پایان این بازدید، ضمن ثبت مشکلات فعالان، بر ضرورت تداوم نظارتهای میدانی و تشکیل کارگروه ویژه برای مرتفع کردن چالشهای لجستیکی هنرمندان تأکید شد.
