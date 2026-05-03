۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۸

بازدید مقامات استانی از روند تعمیرات و اصلاحات مجتمع نارون/ تکمیل مجتمع نارون گامی دیگر برای ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه

بازدید مقامات استانی از روند تعمیرات و اصلاحات مجتمع نارون/ تکمیل مجتمع نارون گامی دیگر برای ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی، به همراه مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان از روند اجرایی عملیات تعمیرات مجتمع نارون با هدف آماده‌سازی آن برای انتقال مدرسه علمیه واقع شده در حریم مسجد جامع ارومیه بازدید کردند.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، یاسر رهبردین، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی، به همراه مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، صبح امروز، ۱۳ اردیبهشت‌ماه از روند اجرایی عملیات تعمیرات مجتمع نارون بازدید کردند و در این بازدید، کارشناسان اداره‌کل راه و شهرسازی و نمایندگان شهرداری ارومیه نیز حضور داشتند تا آخرین وضعیت بازسازی این مجموعه و آماده‌سازی آن برای انتقال «مدرسه علمیه امام خمینی (ره)» را بررسی کنند.

این پروژه، بخشی از برنامه‌های راهبردی برای ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه و تقویت زیرساخت‌های گردشگری و تاریخی در مرکز شهر ارومیه بوده و هدف از این عملیات ایجاد فضایی مناسب برای استقرار حوزه علمیه در مجتمع نارون است که در نهایت، این کار شرایط لازم برای آزادسازی محوطه مسجد جامع و رفع اشکالات وارده در پرونده ثبت جهانی این اثر را فراهم خواهد کرد.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که با حمایت‌های نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار آذربایجان غربی، و مشارکت و همکاری دستگاه‌های مربوطه، در سال‌های اخیرتلاش‌های گسترده‌ای برای مرمت و احیای مسجد جامع ارومیه انجام شده است تا از این طریق بتوان توجه ملی و بین‌المللی را به میراث‌های تاریخی این شهر جلب کرد و انجام تعمیرات مجتمع نارون و انتقال مدرسه علمیه، در ادامه زنجیره تلاش‌ها برای ثبت جهانی مسجد و احیای بافت تاریخی ارومیه به‌شمار می‌رود.

در پایان این بازدید، مسئولان بر ضرورت رعایت دقیق استانداردهای حفاظتی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، از جمله استانداری، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، اداره‌کل راه و شهرسازی استان، مسئولان حوزه علمیه امام خمینی(ره) و شهرداری ارومیه تأکید کردند، همچنین مقرر شد با رفع موانع فنی و تسریع در روند تعمیرات، این بنا در کوتاه‌ترین زمان ممکن آماده بهره‌برداری شده و نقش مؤثری در مسیر ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه ایفا کند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405021300787
سمیرا محمدی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha