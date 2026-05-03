افزایش تعداد واحدهای اقامتی در روستای هدف گردشگری چنشت

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هادی حق‌پناه روز یک شنبه ۱۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای ثبت جهانی روستای چنشت، دو مجوز جدید برای احداث واحد اقامتی در قالب «خانه مسافر» صادر شد. این اقدام با هدف گسترش ظرفیت‌های پذیرش گردشگران و رونق اقتصاد محلی انجام شده است.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سربیشه افزود: سه موافقت‌نامه اصولی ایجاد اقامتگاه بوم‌گردی نیز برای این روستا صادر شده است و از محل تسهیلات تبصره ۱۵ برای تکمیل و تجهیز جمعا به مبلغ ۴۰ میلیارد ریال به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

او گفت: خوشبختانه همکاری، وفاق و هم‌افزایی مطلوبی میان مسئولان شهرستانی و استانی، دستگاه‌های اجرایی مرتبط و اهالی روستای چنشت در موضوع ثبت جهانی گردشگری این روستا شکل گرفته است.

حق‌پناه افزود: این همدلی و مشارکت مثال‌زدنی، سرمایه‌ای ارزشمند برای پیشبرد اهداف گردشگری چنشت محسوب می‌شود و همه مجموعه‌ها با جدیت پای کار آمده‌اند تا این روستای تاریخی و فرهنگی به جایگاه شایسته خود در سطح ملی و جهانی دست یابد.

