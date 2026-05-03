بهگزارش خبرنگار میراث آریا، دشت گرمه که به دلیل تنوع زیستی غنی خود شهرت دارد، در این ایام شاهد رویش همزمان این دو گل زیباست که زیبایی دوچندانی به طبیعت بکر آن بخشیده است.
وسعت چندین هکتاری این دشتها، پوشیده از گلهای سفید و زرد بابونه و گلهای سرخ آتشین شقایق، منظرهای کمنظیر و چشمنواز را خلق کرده و چشم هر بینندهای را به خود خیره میکند. این دشتها نه تنها بهشتی برای عکاسان و علاقهمندان به طبیعتگردی هستند، بلکه گنجینهای ارزشمند از گیاهان دارویی نیز محسوب میشوند.
روستای دشت در شهرستان گرمه، رویشگاه بیش از ۴۵۰ نوع گیاه دارویی است که برخی از آنها از گونههای کمیاب به شمار میروند. این تنوع گیاهی، منطقه را به مرکزی مهم برای علاقهمندان به گیاهان دارویی و پژوهشگران تبدیل کرده و پتانسیل بالایی برای توسعه گردشگری سلامت و طبیعتگردی در این منطقه فراهم آورده است.
مسئولان محلی و فعالان گردشگری شهرستان گرمه، با تأکید بر اهمیت حفاظت از این میراث طبیعی، تلاش میکنند تا با معرفی این جاذبههای بکر، زمینه را برای جذب گردشگران بیشتر و توسعه اقتصادی منطقه فراهم آورند. حضور در این دشتهای رنگین در فصل بهار، تجربهای فراموشنشدنی از طبیعت ایران را برای هر بازدیدکنندهای رقم خواهد زد.
