به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری، ۱۳ اردیبهشت‌ماه در نشست تعاملی با فعالان گردشگری، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و شهدا، اظهار کرد: در جنگ اخیر، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان داخلی، شجاعانه از کشور دفاع کردند و برخلاف تصورات دشمنان مبنی بر ایجاد هرج و مرج داخلی پس از شهادت رهبر شهید و فرماندهان نظامی، مردم ایران جانانه، متعهدانه و بصیرت مثال‌زدنی با حضور در میدان پای کشور ایستادند که همین امر باعث شد تا دشمنان از استیلای نظامی بر ایران ناامید شوند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی ادامه داد: همچنین در جنگ اخیر مسئولان با وجود تهدیدات، تا پای جان، در خدمت به مردم ایستادند تا جایی که تعدادی از شهدا نیز در کنار عزیزان و خانواده خود به شهادت رسیدند در حالی که می‌دانستند در لیست ترور قرار دارند اما حاضر نشدند از انجام مسئولیت شانه خالی کنند، که در راس آنها شهادت رهبر معظم انقلاب شور و شعور خاصی در جامعه ایجاد کرد.

او ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران هر اقدامی برای جلوگیری از جنگ انجام داد تا جایی که دشمنان دو بار در وسط مذاکرات به ایران حمله کردند و دلیل آن این است که دشمنان برای لاپوشانی پرونده اپستین به‌دنبال راه‌اندازی یک جنگ بودند و هدف آنها نابودی ایران است چرا که ایران کشور غنی از نظر برخورداری منابع انرژی بوده و از نظر ژئوپلوتیک در چهارراه انرژی جهان قرار گرفته و آمریکا به‌دنبال تسلط بر منابع و جغرافیای ایران است.

صفری گفت: در صورتی که نیروهای نظامی با شجاعت از کشور دفاع نمی‌کردند و مردم در میدان حضور نداشتند، تروریست‌های مسلح در مرزهای کشور آماده بودند تا هر لحظه که لازم باشد وارد ایران شده و اینجا را به خاک و خون بکشند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی تصریح کرد: ایران یک کشوری است که مورد تجاوز قرار گرفته است و شجاعت و غیرت مردم اجازه نمی‌دهد که در برابر تجاوز دشمنان ترس به دل راه داده و سر تعظیم فرود آوردند؛ یاد فرماندهان بزرگی چون شهید تهرانی‌مقدم و حاجی‌زاده گرامی باد که با ارتقای تکنولوژی موشکی باعث شدند ایران آبرومندانه و باصلابت در برابر مجهزترین ارتش دنیا ایستادگی کند.

او گفت: تاسیسات گردشگری در جنگ رمضان پای کار بودند و آنها در ارتباط با اسکان افراد جنگ‌زده و عدم تعدیل نیرو، کار شایسته‌ای انجام دادند که این اقدام آنها جای تقدیر دارد و بنده به نوبه خود قدردان زحمات همه آنها هستم.

صفری تصریح کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان با تمام توان پیگیر حل مشکلات تاسیسات گردشگری و فعالان گردشگری آذربایجان غربی بوده و با انجام مکاتبات لازم با وزارت میراث‌فرهنگی، استانداری و ... پیگیر حل این مشکلات خواهد بود.

خدایی، مدیر هتل جهانگردی ارومیه هم گفت: هتل‌ها ضمن آنکه زیرساخت‌های گردشگری کشور محسوب می‌شوند در بحران‌ها به پناهگاهی برای مردم بی‌سرپناه تبدیل می‌شوند و همین امر ضرورت حمایت از این حوزه را دوچندان می‌کند.

حسین‌زاده، مالک هتل غزال ارومیه نیز گفت: عدم همراهی بانک‌ها از جمله مشکلات فعالان گردشگری و سرمایه‌گذاران است چراکه آنها برای پرداخت تسهیلات سختگیری‌های بی‌موردی دارند که اقدام‌شان موجب دلسردی مردم می‌شود.

مومنی، مدیر هتل دیاکو ارومیه تقسیط مالیات بر ارزش افزوده، برگزاری رویدادهای گردشگری، علمی و ...، ارائه اینترنت بین‌الملل به مراکز اقامتی، برگزاری دوره آموزشی برای کارکنان با هدف ایجاد انگیزه و روحیه‌دهی، اصلاح تعرفه و نرخ‌های مراکز اقامتی را از جمله پیشنهادات مطروحه برای کمک به تاسیسات گردشگری عنوان کرد.

انتهای پیام/