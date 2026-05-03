به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی، روز یکشنبه، ۱۳ اردیبهشت ماه در حاشیه جلسه تخصصی با مسئولان بنیاد برکت که با محوریت بررسی و رفع موانع در روند پرداخت تسهیلات حمایتی به فعالان حوزه گردشگری و صنایع دستی برگزار شد، اظهارکرد: هدف اصلی این جلسات، تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری، حمایت از تولیدکنندگان و تقویت اشتغال در این دو حوزه راهبردی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز با اشاره به اهمیت تسهیلات تبصره ۱۸ و تبصره ۱۵ در حمایت از طرح‌های اقتصادی و اشتغال‌زا در بخش‌های گردشگری و صنایع دستی گفت: در سال‌های اخیر، بخش قابل توجهی از متقاضیان فعال در این حوزه‌ها برای بهره‌مندی از تسهیلات حمایتی با برخی موانع اداری، اختلاف‌نظرهای کارشناسی و پیچیدگی‌های فرآیندی مواجه بودند که این موضوع می‌توانست روند اجرای طرح‌های آنان را با کندی مواجه کند.

زینالی توضیح داد: بر همین اساس، با هدف صیانت از حقوق متقاضیان و تسریع در فرآیندهای اجرایی، جلسه‌ای با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط و کارشناسان ذی‌ربط برگزار شد تا موانع موجود به صورت دقیق بررسی و برای هر یک راهکار عملیاتی و اجرایی ارائه شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز ادامه داد: در این جلسه، پرونده‌ها و موارد مطرح‌شده از سوی متقاضیان به صورت موردی بررسی و تلاش شد تا با ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف، اختلافات و ابهامات موجود برطرف شود.

او تصریح کرد: یکی از رویکردهای اصلی ما در مدیریت این فرآیند، پرهیز از نگاه صرفا اداری و حرکت به سمت حل مسئله و تسهیل‌گری در امور فعالان اقتصادی است.

این مسئول با بیان اینکه توسعه گردشگری و صنایع دستی نیازمند حمایت واقعی و عملیاتی است، گفت: این دو حوزه نه تنها ظرفیت بالایی در ایجاد اشتغال پایدار دارند، بلکه نقش مهمی در رونق اقتصادی مناطق و معرفی توانمندی‌های فرهنگی و تاریخی استان البرز ایفا می‌کنند. از این رو، هرگونه مانع در مسیر سرمایه‌گذاران و فعالان این عرصه باید به سرعت شناسایی و برطرف شود.

او افزود: در جریان این جلسه، مقرر شد فرآیند بررسی و تأیید طرح‌ها با دقت بیشتر، شفافیت بالاتر و در چارچوب زمان‌بندی مشخص انجام شود تا متقاضیان بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به تسهیلات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند. همچنین بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی تأکید شد تا از بروز مجدد اختلافات و تأخیرهای غیرضروری جلوگیری شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز در ادامه با اشاره به رویکرد دولت در حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط گفت: تسهیلات تبصره ۱۸ و ۱۵ از جمله ابزارهای مهم حمایتی دولت برای تقویت بخش خصوصی و ایجاد اشتغال پایدار است و لازم است تمامی دستگاه‌ها با نگاه حمایتی و تسهیل‌گرانه در اجرای آن مشارکت داشته باشند.

این مسئول افزود: در حوزه گردشگری و صنایع دستی، بسیاری از طرح‌ها توسط کارآفرینان محلی و فعالان خرد اجرا می‌شود که این افراد بیش از هر چیز نیازمند حمایت مالی و تسهیل فرآیندهای اداری هستند. بر همین اساس، تلاش ما بر این است که با کاهش بروکراسی و رفع موانع، مسیر برای فعالیت این افراد هموارتر شود.

زینالی تأکید کرد: پیگیری مستمر پرونده‌های تسهیلاتی و برگزاری جلسات منظم رفع موانع، به عنوان یک رویکرد ثابت در دستور کار اداره‌کل میراث فرهنگی استان البرز قرار دارد و این روند تا رسیدن به وضعیت مطلوب ادامه خواهد داشت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز در پایان خاطرنشان کرد: توسعه پایدار گردشگری و صنایع دستی در گرو هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاران و ایجاد فضای اعتماد برای فعالان این حوزه است و ما با تمام توان در مسیر تحقق این اهداف گام برمی‌داریم.

