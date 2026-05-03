بهگزارش خبرنگار میراثآریا، خدیجه براهویی روز یکشنبه 13 اردیبهشت 1405، با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای استانداردسازی و ارتقای سطح کیفی تأسیسات اقامتی، مرحله دوم ارزیابیها با مشارکت 51 واحد گردشگری شامل بومگردیها، هتلها و مهمانپذیرها انجام شد.
معاون گردشگری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه از این تعداد، پرونده 18 واحد توسط شرکت عامل هفتواد کویر به منظور بررسی نهایی به استان ارجاع شد افزود: پس از تشکیل کمیسیون درجهبندی و بررسی تطبیقی ضوابط، در نهایت برای 15 واحد موفق، گواهینامه درجهبندی صادر شد که بر اساس مصوبه کمیسیون مورخ 1404/9/15، این گواهینامهها به مدت سه سال اعتبار خواهند داشت.
او با تاکید بر اینکه اخذ گواهینامه کیفیت خدمات گردشگری، شرط لازم برای تمدید پروانه بهرهبرداری تأسیسات است ادامه داد: همچنین نرخنامه واحدهای دارای گواهینامه، پس از بررسی پیشنهاد بهرهبرداران، مصوب و ابلاغ خواهد شد تا شاهد ارتقای مستمر رضایتمندی گردشگران باشیم.
