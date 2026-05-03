به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در نشست بررسی میدانی موانع توسعه گردشگری فردوس که با حضور معاون گردشگری استان، کارشناس سرمایه‌گذاری استان، مدیرعامل آبگرم و مشاور فرماندار در امور گردشگری، مسئول دفتر نماینده و جمعی از مدیران و فعالان این حوزه، در محل اداره میراث‌فرهنگی شهرستان روز شنبه 12 اردیبهشت‌ماه 1405 برگزار شد، بر هم‌افزایی و رفع مشکلات صنعت گردشگری تأکید شد.

کاظ شبنم‌زاده ضمن قدردانی از حضور مسئولان استانی، هدف از برگزاری جلسه را ایجاد تعامل و رسیدگی به موانع توسعه گردشگری عنوان کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فردوس، با اشاره به پتانسیل‌های بالای شهرستان فردوس در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، این منطقه را قطبی مهم در شرق کشور دانست و بر لزوم توسعه زیرساخت‌ها و امکانات گردشگری برای ایجاد اشتغال پایدار و ارائه خدمات بهتر به مسافران و زائران تأکید کرد.

شبنم‌زاده همچنین با اشاره به رکود ناشی از شرایط اقتصادی و جنگ تحمیلی، خواستار حمایت از سرمایه‌گذاران این بخش از طریق افزایش تسهیلات و ارائه مشوق‌های لازم شد.

محمد عرب نیز بر ساماندهی واحدهای گردشگری غیرمجاز تأکید کرد و گفت: کلیه واحدهای اقامتی موظف به اخذ مجوز از طریق «درگاه ملی مجوزها» مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی وزارت متبوع هستند.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، همچنین موفقیت‌های حاصله در حوزه گردشگری فردوس را قابل تقدیر دانست و استمرار آن را منوط به برنامه‌ریزی منسجم و بهره‌مندی هماهنگ از قابلیت‌های شهرستان دانست.

او با تاکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری گفت: پیگیری و رایزنی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ذیربط انجام شده و تلاش می‌شود موانع موجود از مسیر تصمیم‌گیری‌های تخصصی برطرف شود.

عرب افزود: مقرر شد مشکلات واحدهای گردشگری به‌صورت موردی در جلسات استانی مطرح و برای رفع موانع، تصمیمات لازم اتخاذ شود تا زمینه تداوم فعالیت و رونق این بخش فراهم شود.

در پایان جلسه نیز، تعدادی از صاحبان اماکن گردشگری به بیان دیدگاه‌ها و مشکلات خود پرداختند و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.

در ادامه این سفر، معاون گردشگری به همراه کارشناس سرمایه‌گذاری استان از برخی طرح‌های در حال احداث و پروژه‌های گردشگری در دست اقدام شهرستان بازدید کرده و از نزدیک در جریان روند اجرایی آن‌ها قرار گرفتند.

