به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا نصرآبادی روز یک‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ گفت: با توجه به تلاش‌های صورت گرفته در حوزه صنایع‌دستی از مجموع اعتبارات تسهیلات مشاغل خانگی شهرستان بیرجند، اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، دارای بالاترین میزان طرح معرفی شده از کل اعتبارات مشاغل خانگی شهرستان شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بیرجند افزود: حوزه صنایع‌دستی شهرستان بیرجند توانسته است با عملکردی قابل توجه برای حدود ۷۰ درصد از این منابع به تنهایی طرح معرفی کند و اعتبارات مشاغل خانگی را به صنعتگران و فعالان حوزه صنایع‌دستی اختصاص دهد.

او گفت: جذب بخش عمده ای از اعتبارات توسط حوزه صنایع‌دستی اداره میراث‌فرهنگی شهرستان بیرجند نشان دهنده ظرفیت بالای صنعتگران صنایع‌دستی شهرستان و برنامه‌ریزی هدفمند و کارشناسی این حوزه برای حمایت از اشتغال پایدار و نقش موثر آن در رونق اقتصادی شهرستان بیرجند است.

نصرآبادی افزود: این تسهیلات در راستای توسعه مشاغل خانگی، تامین سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه و افزایش ظرفیت تولیدات هنرمندان پرداخت شده و نقش مهمی در تقویت تولیدات بومی و افزایش درامد خانوارها داشته است.

او در پایان گفت: حمایت از صنایع‌دستی علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، به تثبیت اشتغال موجود و جلوگیری از مهاجرت نیروی کار نیز کمک کرده و می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی بیشتر در شهرستان باشد.

انتهای پیام/