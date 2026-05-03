بهگزارش خبرنگار میراثآریا، محمد عرب روز یکشنبه 13 اردیبهشتماه 1405 گفت: با هدف توسعه گردشگری و احیای زیستگاههای بومی، دهکدههای عشایری در خراسان جنوبی در مسیر شکوفایی قرار گرفتهاند.
معاون گردشگری، سرمایهگذاری و تأمین منابع ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی در بازدید از دهکده عشایری نسیمآباد چاهداشی شهرستان نهبندان گفت: دهکده عشایری نسیمآباد چاهداشی در شهرستان نهبندان، نمونهای بارز از تلاش برای حفظ معماری سنتی و احیای خانههای بومی است.
او ادامه داد: در این دهکده، ۱۵ واحد اقامتی سنتی مرمت و آماده بهرهبرداری شدهاند و زیرساختهای حیاتی همچون آب و برق نیز تأمین و فعال شدهاند. این مجموعه، که فعالیت خود را از سال ۱۴۰۰ با تشکیل تعاونی گردشگری عشایری آغاز کرده، بر صیانت از آداب و رسوم سنتی عشایر و توسعه گردشگری بومی تمرکز دارد.
عرب با اشاره به ظرفیتهای بیبدیل گردشگری عشایری خراسان جنوبی گفت: استان خراسان جنوبی، با سبک زندگی خاص عشایر که آمیزهای از صفا، صمیمیت، سختکوشی و همزیستی نزدیک با طبیعت است، جاذبههای بینظیری را برای گردشگران فراهم میکند. گردشگران در این تجربه، با غذاهای محلی، آیینها و فرهنگهای اصیل آشنا شده و فرصتی استثنایی برای لمس زندگی بکر عشایر به دست میآورند. صبحانههای سنتی عشایری، نمادی از مهماننوازی و روحیه صمیمی این مردمان است و هنر پخت نان محلی نیز که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده، بخشی جداییناپذیر از فرهنگ غنی این منطقه محسوب میشود.
معاون گردشگری خراسان جنوبی همچنین از آینده روشن گردشگری عشایری با تشکیل میز تخصصی خبر داد و گفت: در راستای رونق هرچه بیشتر این شاخه مهم از گردشگری، میز گردشگری عشایری با همکاری ادارهکل امور عشایری، سایر دستگاههای اجرایی ذیربط و بخش خصوصی، به منظور ایجاد هماهنگی و همافزایی بیشتر در این حوزه شکل خواهد گرفت و افقهای تازهای را برای توسعه گردشگری عشایری در خراسان جنوبی ترسیم خواهد کرد.
