بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حجت الاسلام امیر زارع حسینی در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان روز شنبه 12 اردیبهشتماه 1405، با اشاره به ظرفیتهای گردشگری بلااستفاده در مرکز استان، بر لزوم توجه ویژه به این پتانسیلها تأکید کرد و خواستار بازگشایی این اماکن برای عموم شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی ، یازده شکل جرم در حوزه میراث فرهنگی را برشمرد که شامل تخریب، سرقت اموال فرهنگی، اقدامات منجر به تزلزل بناهای تاریخی، قاچاق، حفاری غیرمجاز، کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی و تعرض به اراضی میراثی است.
او افزود: برای متخلفان در این زمینهها، مجازات حبس تا ده سال در نظر گرفته شده است.
زارع حسینی، با اشاره به ظرفیتهای گردشگری مغفول مانده در بیرجند، بیان داشت: ظرفیتهای گردشگری بدون استفاده در مرکز استان وجود دارد که تعطیلی آنها به حوزه گردشگری استان ضربه میزند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی تاکید کرد: شهر بیرجند با توجه به این ظرفیتهای بلااستفاده، نیازمند توجه بیشتری است. به عنوان مثال، باغ امیریه و باغ شوکتآباد ظرفیت گردشگری بالایی دارند و باید برای بازدید عموم بازگشایی شوند؛ بسته ماندن چنین مکانهایی به گردشگری استان لطمه وارد میکند.
سید احمد برآبادی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی نیز اظهار کرد: بازگشایی برخی از بناها مانند باغ مود برای بازدید عموم، نیازمند همکاری سایر دستگاهها است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی با ذکر مثالی از باغ مود، توضیح داد: این باغ دارای بناهای قدیمی و درختان کهنسال است و از دیرباز مالک خصوصی داشته است. مالکان این مجموعه موظف به رعایت ضوابط میراثفرهنگی برای جلوگیری از تخریب آن هستند.
برآبادی گفت: با استفاده بهینه از ظرفیتهای گردشگری استان که در حال حاضر مغفول ماندهاند و با بازگشایی و سرمایهگذاری در این اماکن میتوان به رونق اقتصادی و فرهنگی منطقه کمک شایانی کرد.
انتهای پیام/
نظر شما