بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امروز ۱۳ اردیبهشتماه، جمعی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و روابط بینالملل مجلس شورای اسلامی با سفر به اصفهان، از بناهای تاریخی آسیبدیده در جنگ رمضان بازدید کردند.
امیر کرمزاده مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان در حاشیه این بازدید گفت: اعضای کمیسیون امنیت ملی و روابط بینالملل مجلس شورای اسلامی در بازدید از بناهای تاریخی آسیبدیده اصفهان در جنگ رمضان ضمن محکوم کردن این جنایت فرهنگی، قول مساعد دادند تا پیگیریهای لازم در حوزه حقوقی و بینالمللی را بهمنظور محکوم کردن این جنایت جنگی و دریافت غرامت انجام دهند.
کرمزاده ادامه داد: در این بازدید بر بهرهبرداری و استفاده از تجارب استادکاران و همچنین ظرفیتهای استان برای مرمت بناهای تاریخی آسیبدیده در کوتاهترین زمان ممکن تأکید شد.
