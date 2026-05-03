به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز ۱۳ اردیبهشت‌ماه، جمعی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و روابط بین‌الملل مجلس شورای اسلامی با سفر به اصفهان، از بناهای تاریخی آسیب‌دیده در جنگ رمضان بازدید کردند.

امیر کرم‌زاده مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در حاشیه این بازدید گفت: اعضای کمیسیون امنیت ملی و روابط بین‌الملل مجلس شورای اسلامی در بازدید از بناهای تاریخی آسیب‌دیده اصفهان در جنگ رمضان ضمن محکوم کردن این جنایت فرهنگی، قول مساعد دادند تا پیگیری‌های لازم در حوزه حقوقی و بین‌المللی را به‌منظور محکوم کردن این جنایت جنگی و دریافت غرامت انجام دهند.

کرم‌زاده ادامه داد: در این بازدید بر بهره‌برداری و استفاده از تجارب استادکاران و همچنین ظرفیت‌های استان برای مرمت بناهای تاریخی آسیب‌دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأکید شد.

انتهای پیام/