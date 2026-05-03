به گزارش خبرنگار میراثآریا، فرزاد شریفی گفت: سی و هفتمین نمایشگاه صنایعدستی استان ایلام با حضور فعالان و صنعتگران شاخص استان در شهر کوت عراق برگزار شد و با استقبال چشمگیر بازدیدکنندگان عراقی مواجه شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام افزود: این رویداد فرهنگی، فرصتی مغتنم برای معرفی ظرفیتها و توانمندیهای هنرمندان ایلامی و توسعه همکاریهای فرهنگی و اقتصادی بین دو استان هممرز فراهم آورد.
شریفی تصریح کرد: این نمایشگاه که با هدف عرضه توانمندیهای هنرمندان ایلامی در رشتههای متنوع صنایعدستی برپا شد، با استقبال گرم و پرشور مردم و مسئولین استان واسط عراق روبرو شد.
او ادامه داد: در این رویداد فرهنگی، صنعتگران ایلامی آخرین دستاوردهای خود در حوزههایی نظیر گلیمبافی، حصیربافی، چرمدوزی و ... را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دادند، حضور محصولات متنوع و باکیفیت، تحسین ناظران و خریداران عراقی را به همراه داشت و نشاندهنده جایگاه ارزشمند هنر صنعتگران استان ایلام در منطقه است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نمایشگاه، آن را گامی مهم در راستای ارتقای سطح تبادلات فرهنگی و تجاری با کشور عراق و بهویژه استان واسط دانست.
او اظهار کرد: استان ایلام دارای ظرفیتهای فراوانی در حوزه صنایع دستی است و برگزاری اینگونه نمایشگاهها در خارج از مرزها، علاوه بر معرفی این هنرها، میتواند به رونق اقتصادی صنعتگران و ایجاد فرصتهای جدید شغلی برای آنان کمک شایانی نماید.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام عنوان کرد: این نمایشگاه که با همکاری مسئولان محلی استان واسط عراق برپا شد، فرصتی ارزشمند برای بازدیدکنندگان عراقی فراهم آورد تا از نزدیک با هنر، فرهنگ و اصالت صنایع دستی استان آشنا شوند و زمینه را برای صادرات محصولات بیشتر به این کشور همسایه فراهم سازد.
