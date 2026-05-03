برگزاری جلسه کمیته فنی راهنمایان گردشگری خراسان شمالی/ صدور ۴ کارت جدید

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عباس توکلیان گفت: جلسه کمیته فنی راهنمایان گردشگری پس از بررسی سوابق و مدارک متقاضیان، ۴ کارت جدید برای راهنمایان صادر و به واجدان شرایط تحویل شد.

رئیس اداره نظارت و ارزیابی گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی خراسان شمالی افزود: با احتساب این ۴ مورد، تعداد کل راهنمایان گردشگری دارای کارت رسمی در سامانه این اداره‌کل به ۱۱۸ نفر رسیده است؛ این در حالی است که تا پیش از این جلسه، تعداد ۱۱۴ کارت راهنمای گردشگری در سامانه به ثبت رسیده بود.

توکلیان برگزاری منظم جلسات کمیته فنی را فرصتی مغتنم برای نظارت بر استانداردسازی خدمات دانست و تأکید کرد: هدف اصلی از تشکیل این جلسات و فرایند صدور کارت، تنها یک اقدام اداری نیست، بلکه تلاش برای ارتقای سطح کیفی خدمات ارائه شده به گردشگران داخلی و خارجی است تا از این طریق تجربه‌ای متمایز و حرفه‌ای برای مسافران رقم بخورد.

او در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات که در راستای سیاست‌های کلان سازمان برای ساماندهی و حرفه‌ای‌سازی جامعه راهنمایان گردشگری انجام می‌شود، به صورت مستمر پیگیری خواهد شد تا ضمن بهره‌گیری از توانمندی‌های نیروهای متخصص بومی، زمینه برای رونق بیش از پیش صنعت گردشگری در سطح استان خراسان شمالی فراهم شود.

