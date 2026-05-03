به گزارش خبرنگار میراثآریا، فرزاد شریفی گفت: در رویداد فرهنگی سی و هفتمین نمایشگاه صنایع دستی استان ایلام، صحنهای زیبا از ابراز دوستی و علاقه میان مردم ایران و عراق به وقوع پیوست. در این حاشیه دلنشین، یکی از کودکان عراقی با در دست داشتن دستبندهایی که نماد بصری پرچم پرافتخار کشورمان و کشور دوست و همسایه، عراق، بود، علاقه قلبی خود را به ایران با عباراتی صمیمانه به زبان عربی بیان کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام ادامه داد: این اقدام خودجوش و کودکانه، بار دیگر گواهی بر ریشههای عمیق دوستی و احترام متقابل میان ملتهای ایران و عراق بود و در فضایی که هنر دست صنعتگران ایلامی، زیبایی و ظرافت فرهنگ ایرانی را به نمایش گذاشته بود، به نمادی از صلح و همدلی بدل شد.
شریفی با اشاره به این واقعه، آن را نشانهای از اشتراکات فرهنگی و عاطفی عمیق میان دو ملت دانست و گفت: هنر و فرهنگ، همواره زبان مشترک ملتها بوده و اینگونه رویدادها بهترین فرصت برای تقویت پیوندهای دوستانه است. ابراز محبت این کودک عزیز عراقی، برای ما ارزشمندترین دستاورد این نمایشگاه بود و نشان داد که دوستی میان ملتهای ما، از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود و هرگز کمرنگ نخواهد شد.
او گفت: این لحظه احساسی و بهیادماندنی، نه تنها گرمای حضور صنعتگران ایلامی در نمایشگاه را دوچندان کرد، بلکه پیامی روشن از صلح، دوستی و همبستگی را از قلب شهر کوت عراق به سراسر منطقه مخابره کرد.
