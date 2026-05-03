۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۴

برگزاری کارگاه «سرمایه‌گذاری در گردشگری؛ از ایده تا اجرا» در خراسان شمالی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی از برگزاری یک کارگاه تخصصی با محوریت «سرمایه‌گذاری در گردشگری؛ از ایده تا اجرا» در اردیبهشت ماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد دیناری گفت: کارگاه آموزشی «سرمایه‌گذاری در گردشگری؛ از ایده تا اجرا»
با هدف ارتقای دانش سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان حوزه گردشگری نیمه دوم اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی ادامه داد: هدف اصلی این کارگاه، ارائه درکی جامع و کاربردی به شرکت‌کنندگان از چگونگی تبدیل ایده‌های نوآورانه در صنعت گردشگری به طرح‌های اجرایی و سودآور است. 
دیناری افزود: در این راستا، مفاهیم پایه سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری، فرآیندهای قانونی مرتبط و همچنین ظرفیت‌های حمایتی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
او در پایان گفت: این رویداد آموزشی فرصتی مغتنم برای فعالان و علاقه‌مندان این حوزه محسوب می‌شود تا دانش و مهارت‌های خود را در زمینه سرمایه‌گذاری توسعه دهند.

کد خبر 1405021300834
نوشین سبحانی
دبیر مرضیه امیری

