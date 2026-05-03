به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کمال خانی امروز یکشنبه ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: روستای ریاب یکی از روستاهای کاندیدای بهترین روستاهای جهانی در سال ۲۰۲۶ در حاشیه کویر با حفظ بافت با ارزش تاریخی و آداب و رسوم هم‌چنین غذاهای محلی همواره مورد توجه و میزبان گردشگران داخلی و خارجی بوده و علاقه‌مندان به گردشگری روستایی، طبیعت‌گردی و کویرنوردی را به سمت خود می‌کشاند.

مسئول اقامتگاه‌های بوم‌گردی معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: ایجاد هفت واحد اقامتگاه بوم گردی گزینه‌ای برای جذب و استقبال گردشگران از این روستای تاریخی و هدف گردشگری است.

خانی تصریح کرد: ظرفیت‌های برجسته در حوزه‌های فرهنگی‌تاریخی و جاذبه‌های گردشگری با ترکیبی از کویر، قنات، آب انبار، گذرهای قدیمی، حمام تاریخی، بافت روستایی، آرامگاه ابو منصور ریابی و خانه های تاریخی با بادگیرهای منحصربه‌فرد است.

او اظهار کرد: این روستا به عنوان یکی از هشت روستای منتخب، در فهرست بهترین روستاهای جهانی سال جاری میلادی قرار گرفته است.

معماری کویری خانه‌های بافت تاریخی ریاب به سبک معماری خانه‌های مناطف کویری شباهت دارد. کارشناسان برای اولین بار در این منطقه با بادگیرهایی مواجه شدند که مانند بادگیرهای یزد، با دریچه‌ای مستقیما به سردابه متصل می‌شوند.

روستای هدف گردشگری ریاب در ۳ کیلومتری غرب گناباد قرار دارد و فاصله اندکی با قنات قصبه گناباد دارد.

