به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری، امروز، ۱۳ اردیبهشت‌ماه در نشست تعاملی با مدیران دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری آذربایجان غربی با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و سایر شهدای جنگ رمضان، بصیرت و ایستادگی مردم را عامل ثبات در کشور دانست.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با بیان اینکه دشمن به دنبال ایجاد نارضایتی در جامعه با ایجاد مشکلات اقتصادی است، افزود: آنها با ایران و ایرانی دشمنی دارند، ۱۴۰ بنای تاریخی کشور در جنگ رمضان آسیب دیدند و این امر به‌خوبی اثبات کرد که دشمن به دنبال نابودی هویت و تاریخ ایران است.

او با بیان اهمیت نقش دفاتر خدمات گردشگری در توسعه اقتصادی و گردشگری استان تصریح کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان پیگیر مشکلات و درخواست‌های این دفاتر در راستای حمایت از صنعت گردشگری به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل خواهد بود.

صفری خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط کنونی و تأثیرات منفی جنگ بر فعالیت‌های گردشگری، تلاش خواهیم کرد تا صدای این دفاتر را به گوش بالاترین مراجع تصمیم‌گیری رسانده و شرایط لازم را برای تحقق مطالبات آنها فراهم کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی به همکاری نزدیک با ادارات و دستگاه‌های دیگر در استان اشاره و اضافه کرد: ایجاد یک شبکه همکاری بین دفاتر خدمات مسافرتی و سازمان‌های دولتی می‌تواند به حل سریع‌تر مشکلات موجود کمک کند.

او تأکید کرد: با برنامه‌ریزی‌های دقیق و ارائه حمایت‌های لازم، هدف اصلی این مجموعه، حفظ و رونق صنعت گردشگری آذربایجان غربی به‌عنوان یک منبع مهم درآمد و توسعه پایدار خواهد بود.

نمایندگان دفاتر خدمات مسافرتی آذربایجان غربی در این جلسه ارائه اینترنت بین‌الملل برای دفاتر، پرداخت تسهیلات حمایتی، تخفیف یا قسط‌بندی در پرداخت عوارض شهری، تقسیط مالیات‌ها، برخورد با تورهای غیرمجاز گردشگری و ... را از جمله مطالبات خود برشمردند.

انتهای پیام/