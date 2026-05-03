بهگزارش خبرنگار میراثآریا، کیانوش نادری روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت در بازدید از گردنه عسلکشان شهرستان کوهرنگ گفت: با وجود بارشهای بیسابقه فروردینماه امسال و کُند شدن عملیات برفروبی، راهداران بهطور شبانهروزی تلاش کردند تا جاده چلگرد به منطقه گردشگری موگویی بازگشایی شود.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری چهارمحال و بختیاری افزود: البته این در حالی است که عملیات بازگشایی کامل و تردد آسان خودروها در این جاده ارتباطی، بههمراه شانهسازی مسیر تا یکماه دیگر ادامه خواهد داشت.
نادری تصریح کرد: امسال با دو چالش جدی ناشی از بارش سنگین برف در زمستان و بارشهای مستمر برف در فروردینماه مواجه شدیم که باعث شد سرعت برفروبی کاهش یابد و ماشینآلات با کُندی کار کنند.
او با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی راهداران چهارمحال و بختیاری و شهرستان کوهرنگ یادآور شد: هدف اصلی ما برقراری ارتباط مردم منطقه گردشگری موگویی با مرکز شهرستان کوهرنگ است و در این راستا پیشبینی میشود جاده این منطقه تا سه روز آینده بازگشایی و تردد در آن برقرار شود.
