۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۹

پایداری صنعت طلا و جواهر مشهد در روزهای جنگ؛ برگ پرافتخار بخش خصوصی

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان رضوی از نقش‌آفرینی فعالان صنعت طلا و جواهر مشهد در روزهای بحرانی جنگ به‌عنوان یکی از افتخارات بخش خصوصی استان یاد کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید جواد موسوی امروز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در آیین افتتاح آکادمی آموزشی گروه تولیدی طلا و جواهر «پیوه‌ژن» با اشاره به شرایط بحرانی در دوران جنگ تحمیلی اظهار کرد: یکی از ارزشمندترین اقدامات صنف طلا، نقره و جواهر مشهد در این ایام، تلاش برای فعال نگه‌داشتن بازار و ارائه مستمر قیمت روزانه بود؛ اقدامی که به حفظ ثبات بازار سرمایه کشور کمک کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان رضوی در ادامه گفت: در روزهایی که بازار تهران به‌عنوان پایتخت کشور تحت حملات دشمن تعطیل شده بود، مسئولیت اعلام قیمت طلا و نقره در سطح کشور با تدبیر اتحادیه طلا، جواهر و نقره بر عهده این صنف در مشهد گذاشته شد. این اقدام نقش مهمی در ایجاد آرامش روانی در جامعه و تداوم فعالیت‌های اقتصادی ایفا کرد.
او با تأکید بر اهمیت استمرار فعالیت واحدهای تولیدی در این حوزه گفت: در شرایط فعلی، فعالان هنر-صنعت طلا و نقره با فشارها و چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند، اما آنچه اهمیت دارد، توقف نکردن و یافتن مسیرهای نو برای ادامه فعالیت است.
موسوی تصریح کرد: این روزها می‌تواند فرصتی برای به‌روزرسانی آموزش‌ها و بهره‌گیری از روش‌های نوین در تولید و عرضه باشد، اقدام گروه تولیدی پیوه‌ژن در راه‌اندازی آکادمی آموزشی، نمونه‌ای از همین نگاه آینده‌محور است که می‌تواند الگویی برای سایر فعالان این حوزه باشد.
او اظهار کرد: معاونت صنایع‌دستی این اداره‌کل نیز با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و پیگیری اصلاح برخی قوانین، تلاش دارد زمینه افزایش تاب‌آوری تولیدکنندگان را فراهم کند تا این هنر صنعت بتواند از شرایط دشوار کنونی عبور کند.

محمدعلی علی نژاد
دبیر محمد آوخ

