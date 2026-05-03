پایداری صنعت طلا و جواهر مشهد در روزهای جنگ؛ برگ پرافتخار بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید جواد موسوی امروز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در آیین افتتاح آکادمی آموزشی گروه تولیدی طلا و جواهر «پیوه‌ژن» با اشاره به شرایط بحرانی در دوران جنگ تحمیلی اظهار کرد: یکی از ارزشمندترین اقدامات صنف طلا، نقره و جواهر مشهد در این ایام، تلاش برای فعال نگه‌داشتن بازار و ارائه مستمر قیمت روزانه بود؛ اقدامی که به حفظ ثبات بازار سرمایه کشور کمک کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان رضوی در ادامه گفت: در روزهایی که بازار تهران به‌عنوان پایتخت کشور تحت حملات دشمن تعطیل شده بود، مسئولیت اعلام قیمت طلا و نقره در سطح کشور با تدبیر اتحادیه طلا، جواهر و نقره بر عهده این صنف در مشهد گذاشته شد. این اقدام نقش مهمی در ایجاد آرامش روانی در جامعه و تداوم فعالیت‌های اقتصادی ایفا کرد.

او با تأکید بر اهمیت استمرار فعالیت واحدهای تولیدی در این حوزه گفت: در شرایط فعلی، فعالان هنر-صنعت طلا و نقره با فشارها و چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند، اما آنچه اهمیت دارد، توقف نکردن و یافتن مسیرهای نو برای ادامه فعالیت است.

موسوی تصریح کرد: این روزها می‌تواند فرصتی برای به‌روزرسانی آموزش‌ها و بهره‌گیری از روش‌های نوین در تولید و عرضه باشد، اقدام گروه تولیدی پیوه‌ژن در راه‌اندازی آکادمی آموزشی، نمونه‌ای از همین نگاه آینده‌محور است که می‌تواند الگویی برای سایر فعالان این حوزه باشد.

او اظهار کرد: معاونت صنایع‌دستی این اداره‌کل نیز با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و پیگیری اصلاح برخی قوانین، تلاش دارد زمینه افزایش تاب‌آوری تولیدکنندگان را فراهم کند تا این هنر صنعت بتواند از شرایط دشوار کنونی عبور کند.

