به گزارش خبرنگار میراث آریا، حجت‌اله عباسیان، معاون گردشگری استان لرستان در تشریح وضعیت سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری استان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، شاهد تحقق سرمایه‌گذاری قابل توجه ۱۱۰۹ میلیارد تومانی توسط بخش خصوصی در بخش‌های مختلف گردشگری از جمله احداث هتل، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، واحدهای پذیرایی و سایر تاسیسات مرتبط بودیم.

او با اشاره به توزیع این سرمایه‌گذاری در سطح استان لرستان، افزود: حدود نیمی از این رقم، معادل ۵۰ درصد، در شهرستان خرم‌آباد، مرکز استان، سرمایه‌گذاری شده است که نشان‌دهنده پتانسیل بالای این شهرستان برای جذب سرمایه‌های گردشگری است.

عباسیان در ادامه به برنامه‌های توسعه‌ای استان برای سال جاری اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۵، شاهد بهره‌برداری از بیش از ۲۰ واحد گردشگری جدید در استان باشیم. این امر منجر به افزایش حدود ۵۰۰ تخت به ظرفیت اقامتی استان خواهد شد که گامی مهم در راستای پاسخگویی به نیازهای رو به رشد گردشگران و توسعه صنعت گردشگری منطقه محسوب می‌شود.

