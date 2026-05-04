۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۲

یازدهمین جشنواره تاک پلو در شهرستان خلیل آباد برگزار می‌شود

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خلیل‌آباد از برگزاری یازدهمین جشنواره غذای بومی و محلی تاک پلو در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا یاوری امروز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ با بیان این‌که این شهرستان به عنوان دیار تاکستان‌های سرسبز مطرح است، اظهار کرد: جشنواره تاک پلو پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه در پارک گردشگری، تالار بزرگ یاوری برگزار می‌شود.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خلیل‌آباد ادامه داد: هم‌زمان با این جشنواره بازارچه صنایع‌دستی، سوغات و محصولات محلی نیز از ساعت ۹ تا ۲۱ برپا خواهد شد.

یاوری گفت: خلیل‌آباد از پتانسیل‌های بالایی در حوزه گردشگری کشاورزی برخوردار بوده و گردشگری کشاورزی نقطه قوتی برای این شهرستان است و در راستای توسعه گردشگری کشاورزی از چند سال قبل جشنواره‌های مختلفی از جمله جشنواره تاک پلو، جشنواره انگور و دلمه را در شهرستان خلیل‌آباد برگزار می‌کنیم.

او تصریح کرد: جشنواره غذای بومی محلی تاک پلوی شهرستان خلیل آباد در تقویم رویدادهای گردشگری ایران به ثبت رسیده است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خلیل‌آباد این جشنواره را فرصتی برای معرفی هر بهتر ظرفیت‌ها و رونق گردشگری شهرستان دانست و اظهار کرد: فرمانداری، شهرداری، شورای اسلامی شهر، خلیل‌آباد، اداره ورزش و جوانان، اداره جهادکشاورزی و اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان و آموزشگاه صنایع‌غذایی گندم در برپایی این جشنواره مشارکت دارند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405021400843
محمدعلی علی نژاد
دبیر مرضیه امیری

