به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا یاوری امروز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ با بیان این‌که این شهرستان به عنوان دیار تاکستان‌های سرسبز مطرح است، اظهار کرد: جشنواره تاک پلو پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه در پارک گردشگری، تالار بزرگ یاوری برگزار می‌شود.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خلیل‌آباد ادامه داد: هم‌زمان با این جشنواره بازارچه صنایع‌دستی، سوغات و محصولات محلی نیز از ساعت ۹ تا ۲۱ برپا خواهد شد.

یاوری گفت: خلیل‌آباد از پتانسیل‌های بالایی در حوزه گردشگری کشاورزی برخوردار بوده و گردشگری کشاورزی نقطه قوتی برای این شهرستان است و در راستای توسعه گردشگری کشاورزی از چند سال قبل جشنواره‌های مختلفی از جمله جشنواره تاک پلو، جشنواره انگور و دلمه را در شهرستان خلیل‌آباد برگزار می‌کنیم.

او تصریح کرد: جشنواره غذای بومی محلی تاک پلوی شهرستان خلیل آباد در تقویم رویدادهای گردشگری ایران به ثبت رسیده است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خلیل‌آباد این جشنواره را فرصتی برای معرفی هر بهتر ظرفیت‌ها و رونق گردشگری شهرستان دانست و اظهار کرد: فرمانداری، شهرداری، شورای اسلامی شهر، خلیل‌آباد، اداره ورزش و جوانان، اداره جهادکشاورزی و اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان و آموزشگاه صنایع‌غذایی گندم در برپایی این جشنواره مشارکت دارند.

انتهای پیام/