به گزارش خبرنگار میراثآریا، مجید بیکی امروز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ دربازدید از پروژه ساختمان مرکز تخصصی آموزش صنایعدستی شهرستان سرخس اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن به روز جهانی صنایعدستی، ساختمان این مرکز که از پروژههای مهم فرهنگی و اقتصادی، به شمار میرود، افتتاح و آغاز به کار میکند.
فرماندار شهرستان سرخس به همراه مرتضی یوسفی معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار، ابراهیم شعبان پور مدیر نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سرخس، از پروژه احداث ساختمانهای این مرکز تخصصی و همچنین پایگاه اطلاعرسانی گردشگری شهرستان بازدید کرد.
او در این بازدید، بر اتمام عملیات اجرایی ساختمان مرکز آموزش صنایعدستی تاکید کرد و آن را کمک مهم به توسعه و رونق این حوزه دانست.
بیکی افزود: تکمیل احداث ساختمان پایگاه اطلاعرسانی گردشگری باید در اولویت برنامههای اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان سرخس قرار گیرد.
در این بازدید بیکی بصورت تلفنی با علی اکبر میرزابیگی معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان در خصوص اتمام ساختمان مربوطه و محوطهسازی لقمان گفتوگو کرد.
راهاندازی این مرکز تخصصی، فرصتی مغتنم برای هنرمندان و علاقهمندان صنایعدستی در شهرستان سرخس فراهم میآورد تا با بهرهگیری از آموزشهای نوین و تخصصی، کیفیت و کمیت تولیدات خود را ارتقا داده و به توسعه اشتغال پایدار در این منطقه کمک کنند.
همچنین ابراهیم شعبانپور مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سرخس نیز از اتمام عملیات اجرایی و آمادهسازی ساختمان مرکز آموزش تخصصی صنایعدستی شهرستان خبر داد و اظهار کرد: عملیات تجهیز و راهاندازی این مرکز به صورت ویژه در دست اقدام است.
او تصریح کرد: این مرکز در دو طبقه و با زیربنای بیش از ۲۰۰ مترمربع مساحت که طبقه همکف آن به منظور استقرار هنرمندان صنایعدستی برای ارائه محصولات صنایعدستی و فروش آنها در نطر گرفته شده است و طبقه اول برای آموزش در نظر گرفته شده است.
