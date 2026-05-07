بهگزارش خبرنگار میراثآریا، علیرضا ایزدی روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشتماه جاری در بازدید از تفرجگاه گردشگری پیرغار شهرستان فارسان در چهارمحال و بختیاری گفت: این مجموعه از لحاظ طبیعی، فرهنگی و تاریخی ظرفیت قابلتوجهی دارد و از توانمندیها و پتانسیلهای مناسبی برخوردار است.
مدیرکل ثبت و حریم آثار، حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی افزود: برای تعیین عرصه و حریم پیرغار مشکلاتی وجود دارد که رفع آن در دستور کار قرار میگیرد.
او تصریح کرد: آمادگی جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی برای ارائه خدمات مناسب به گردشگران در پیرغار وجود دارد.
ایزدی یادآور شد: کتیبه پیرغار با مشکلاتی از لحاظ نفوذ آب در داخل صخره مواجه است که قرار شد پیگیری لازم برای مطالعه، آسیبشناسی و استحکامبخشی این مهم در دستور کار قرار میگیرد.
