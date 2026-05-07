به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا ایزدی شامگاه چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه جاری در نشست با خبرنگاران چهارمحال و بختیاری گفت: این آثار براساس دستورالعمل یونسکو به نوبت مطرح خواهند شد و این لیست همواره قابل بازنگری است.

مدیرکل ثبت و حریم آثار، حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به مشکل حفظ حریم بافت‌های تاریخی در شهرهایی مانند شهرکرد و بروجن افزود: این یک معضل جدی است و مردم در این مناطق احساس می‌کنند بدون وجود بافتی قابل دفاع، محدودیت‌های میراث‌فرهنگی بر حقوق مالکانه آن‌ها سایه انداخته است.

او تصریح کرد: نگاه دولت ابتدا رفع مشکلات حقوق مالکان و ساکنان این بافت‌ها است و حقوق آن‌ها برای متولیان امر قابل احترام است.

ایزدی به مصوبه جدید شورای‌عالی مسکن و شهرسازی در سال ۱۴۰۴ به‌عنوان نقطه عطفی برای رفع این مشکل اشاره و اضافه کرد: با نگاه ویژه وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی موضوع «تعیین عرصه و حریم» بافت‌های تاریخی در دستور کار قرار گرفته است و این نوید را می‌دهیم که با همکاری شهرداری‌ها و راه و شهرسازی، ظرف یک تا دو سال آینده، هم حقوق مالکان و ساکنان به بهترین شکل حفظ شود و هم حفاظت از هویت تاریخی شهرها رقم بخورد.

انتهای پیام/