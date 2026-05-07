به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید جواد موسوی امروز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در جلسه‌ای که با حضور اعضای ستاد برگزاری یازدهمین جشنواره تاک پلو در فرمانداری خلیل‌آباد برگزار شد، اظهار کرد: بیشترین تاکستان‌های استان در این شهرستان قرار دارد و فرآورده‌های این محصول از برگ، آبغوره، میوه انگور تا کشمش و شیره ، سرکه و ... مورد استفاده گردشگران خواهد بود.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: جشنواره تاک پلو در تقویم گردشگری ایران به ثبت رسیده و اقدامات خوبی برای برندسازی در این زمینه صورت گرفته است.

او گفت: برپایی جشنواره تاک پلو در توسعه گردشگری و معرفی شهرستان به عنوان قطب تولید انگور و کشمش نقش مهمی دارد.

موسوی با اشاره به اهمیت ایجاد زیرساخت‌های گردشگری از جمله اقامت در این شهرستان گفت: تاکنون پنج اقامتگاه بوم‌گردی فعال بوده و اکنون نیز نخستین اقامتگاه سنتی با نام خانه بهشتیان بهره‌برداری شد.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی تصریح کرد: از شهرستان خلیل آباد ۱۴ اثر در فهرست میراث‌ملی به ثبت رسیده است، البته

۷۰ اثر نیز شناسایی شده که باید برای ثبت آن‌ها اقدام شود.

او با قدردانی از مشارکت شهرداری‌های خلیل آباد و کندر در مرمت آثار تاریخی این شهرها گفت: حوض چهل پایه، تپه تاریخی کندر و آب انبارهای کندر توسط شهرداری کندر و حمام آقا (بهشتی)، خانه خاکپور توسط شهرداری خلیل آباد مرمت شده یا در حال مرمت است.

موسوی با اشاره به پروژه احیای یک اثر تاریخی در شهر خلیل آباد افزود: خانه بهشتیان با اجرای طرح مرمت و باززنده سازی به اقامتگاه سنتی تبدیل شده است و امروز افتتاح شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان خراسان رضوی به دیگر ظرفیت‌های گردشگری خلیل آباد اشاره کرد و گفت: آب گرم معدنی خلیل آباد که در تقویم رویدادهای گردشگری روزی به عنوان آب گرم مشخص و همه ساله گردشگران به این مکان بازدید می‌کنند از دیگر ظرفیت‌های گردشگری این شهرستان است.

همچنین علیرضا یاوری مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خلیل آباد از مردم خلیل آباد، شهرداری، شورای اسلامی شهر، فرمانداری و دیگر دستگاه‌های اجرایی شهرستان که در این جشنواره همکاری و همراهی داشتند قدردانی کرد.

او گزارشی از وضعیت حفاظت و مرمت آثار تاریخی و میراث‌فرهنگی، توسعه گردشگری و ترویج صنایع‌دستی این شهرستان ارائه کرد.

