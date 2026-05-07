یک اقامتگاه سنتی در شهرستان خلیل آباد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، علیرضا یاوری امروز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در مراسم افتتاح اقامتگاه سنتی عمارت بهشتیان اظهار کرد: این اقامتگاه سنتی ۴۵۰ متر مربع زمین و ۴۲۰ متر مربع زیر بنا دارد و توسط سرمایهگذاری بخش خصوصی راهاندازی شده است.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خلیلآباد ادامه داد: این مجموعه اقامتی با سرمایهگذاری ۲۵ میلیارد ریال برای خرید ملک و ۵۰ میلیارد ریال برای مرمت و تجهیر از خانه تاریخی به اقامتگاه بومگردی تبدیل شده است.
او گفت: این بنا متعلق به اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی است، این خانه تا سال ۷۰ مورد استفاده قرار داشته و از سال ۱۳۷۰ متروکه و محل نگهداری دام و طیور بوده که بر اثر عوامل طبیعی و غیرطبیعی، آسیبهای فراوان دیده بود.
یاوری ادامه داد: در خرداد ماه ۱۴۰۴ برابر طرح مرمت و احیا، از مرگ حتمی نجات و دوباره باززندهسازی شد و با صدور مجوز اقامتگاه سنتی از سوی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان خراسان رضوی امروز به بهرهبرداری رسید.
انتهای پیام/
نظر شما