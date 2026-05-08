به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا یاوری امروز جمعه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: یازدهمین جشنواره تاک پلو از روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه جاری با برپایی غرفه‌های نمایشگاه صنایع‌دستی، سوغات ومحصولات بومی و محلی ۱۷ اردیبهشت ماه جاری به مدت دو روز در پارک گردشگری، آغاز شد.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خلیل‌آباد ادامه داد: شهروندان متقاضی شرکت در مسابقه آشپزی تاک پلو نیز تا ساعت ۱۵ تاک پلوهای طبخ شده خود را برای داوری به تالار بزرگ یاوری تحویل دادند.

او گفت: برنامه‌های فرهنگی و هنری جشنواره تاک پلو نیز از ساعت ۱۹ تا ۲۲ با حضور پرشور مردم برگزار شد.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خلیل‌آباد این جشنواره را فرصتی برای معرفی هر بهتر ظرفیت‌ها و رونق گردشگری شهرستان دانست و اظهار کرد: فرمانداری، شهرداری، شورای اسلامی شهر، خلیل‌آباد، اداره ورزش و جوانان، اداره جهادکشاورزی و اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان و آموزشگاه صنایع‌غذایی گندم در برپایی این جشنواره مشارکت داشتند.

یاوری تصریح کرد: جشنواره تاک پلوی شهرستان خلیل آباد در تقویم رویدادهای گردشگری ایران به ثبت رسیده و با توجه به استقبال مردم سال‌های بعد نیز استمرار خواهد داشت.

او یاد آور شد: هم‌زمان با این جشنواره بازارچه صنایع‌دستی، سوغات و محصولات محلی نیز از ساعت 9 تا 21 برپا شده است.

