۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۰

با حضور معاون استاندار مدیرکل میراث‌فرهنگی خراسان رضوی؛

یازدهمین جشنواره تاک پلو در شهرستان خلیل‌آباد برگزار شد

یازدهمین جشنواره تاک پلو در شهرستان خلیل‌آباد برگزار شد

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خلیل‌آباد از برگزاری یازدهمین جشنواره غذای بومی و محلی تاک پلو با حضور محمدعلی نبی‌پور معاون سیاسی استاندار و سید جواد موسوی مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا یاوری امروز جمعه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵  اظهار کرد: یازدهمین جشنواره تاک پلو از روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه جاری با برپایی غرفه‌های نمایشگاه صنایع‌دستی، سوغات ومحصولات بومی و محلی  ۱۷ اردیبهشت ماه جاری به مدت دو روز در پارک گردشگری، آغاز شد.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خلیل‌آباد ادامه داد: شهروندان متقاضی شرکت در مسابقه آشپزی تاک پلو نیز تا ساعت ۱۵ تاک پلوهای طبخ شده خود را برای داوری به تالار بزرگ یاوری تحویل دادند.

یازدهمین جشنواره تاک پلو در شهرستان خلیل‌آباد برگزار شد

 

او گفت: برنامه‌های فرهنگی و هنری جشنواره تاک پلو نیز از ساعت ۱۹ تا ۲۲ با حضور پرشور مردم برگزار شد.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خلیل‌آباد این جشنواره را فرصتی برای معرفی هر بهتر ظرفیت‌ها و رونق گردشگری شهرستان دانست و اظهار کرد: فرمانداری، شهرداری، شورای اسلامی شهر، خلیل‌آباد، اداره ورزش و جوانان، اداره جهادکشاورزی و اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان و آموزشگاه صنایع‌غذایی گندم در برپایی این جشنواره مشارکت داشتند.

یاوری تصریح کرد: جشنواره تاک پلوی شهرستان خلیل آباد در تقویم رویدادهای گردشگری ایران به ثبت رسیده و با توجه به استقبال مردم سال‌های بعد نیز استمرار خواهد داشت.

او یاد آور شد: هم‌زمان با این جشنواره بازارچه صنایع‌دستی، سوغات و محصولات محلی نیز از ساعت 9 تا 21 برپا شده است.

یازدهمین جشنواره تاک پلو در شهرستان خلیل‌آباد برگزار شد

انتهای پیام/

کد خبر 1405021801160
محمدعلی علی نژاد
دبیر مریم قربانی‌نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha