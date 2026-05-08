به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدعلی نبی‌پور، امروز جمعه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در حاشیه برگزاری یازدهمین جشنواره تاک پلو خلیل‌آباد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: توجه به میراث‌فرهنگی، معنوی و آداب و رسوم محلی باید در مرکز برنامه‌های فرهنگی قرار گیرد. رویدادهای فرهنگی و اهتمام به میراث تاریخی و معنوی، نقش بسزایی در احیای هویت اجتماعی ایفا می‌کنند.

معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: استان خراسان رضوی علاوه بر میراث تاریخی ارزشمند، دارای ظرفیت‌های معنوی و فرهنگی فراوانی است که باید در قالب برنامه‌ریزی دقیق و اقدام عملی به نسل جوان معرفی شود.

او با اشاره به اهمیت رویدادسازی فرهنگی گفت: برگزاری جشنواره‌هایی با محوریت غذا، آیین‌ها، رسوم مذهبی، سنت‌های بومی و بازی‌های محلی می‌تواند به عنوان یک بسته فرهنگی جامع، هویت بومی را شناسانده و پیوند میان نسل‌ها را تقویت کند.

نبی‌پور صنعت گردشگری را یکی از کارآمدترین راهکارها برای ایجاد نشاط اجتماعی دانست و افزود: جشنواره‌های فرهنگی از ابزارهای تأثیرگذار برای بهبود روحیه عمومی جامعه و جذب گردشگر هستند.

هم‌چنین عباس پاکدل، شهردار خلیل‌آباد نیز با اشاره به برگزاری یازدهمین دوره جشنواره تاک پلو از برپایی ۱۵۰ غرفه برای عرضه محصولات و صنایع دستی در کنار این جشنواره خبر داد.

شهردار خلیل‌آباد تصریح کرد: تلاش ما بر این است که با برگزاری مستمر این جشنواره، زمینه معرفی بیشتر شهرستان و شناساندن توانمندی‌های آن فراهم شود. برگزاری سالانه این رویداد، اثرگذاری مثبتی در اقتصاد شهرستان و معرفی ظرفیت‌های آن در سطح منطقه و استان داشته است.

علیرضا یاوری مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خلیل آباد نیز گفت: این جشنواره نمادی از انسجام و همدلی دستگاه‌های اجرایی شهرستان در ایجاد شور و نشاط اجتماعی، رونق و توسعه گردشگری و صنایع‌دستی است.

او با اشاره به ثبت جشنواره تاک پلو در تقویم رویدادهای گردشگری ایران افزود: این جشنواره موجب همبستگی بیشتر مردم منطقه ترشیز کهن شامل شهرستان‌های کاشمر، خلیل آباد، بردسکن و کوهسرخ نیز شده است.

یازدهمین جشنواره تاک پلو پنج‌شنبه از ۱۷ اردیبهشت‌ ماه جاری به مدت دو روز در پارک جنگلی خلیل‌آباد با اجرای برنامه‌های فرهنگی و برپا شدن بازارچه عرضه محصولات و صنایع دستی در حال برگزاری است.

