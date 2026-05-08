به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید جواد موسوی امروز جمعه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در بازدید از اقامتگاه بوم‌گردی پیغمبری در روستای مظفرآباد بردسکن،

از مدیریت این مجموعه که ظرف مدت دو ماه توانسته یک پیشرفت قابل قبولی را در این پروژه انجام دهد قدردانی کرد و گفت: امید است بتوانیم با توجه به علاقه‌مندی متقاضی آقای جلیل پیغمبری این اقامتگاه تا مهرماه تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خراسان رضوی ادامه داد: خوشبختانه روستاهای مظفرآباد، باب الحکم، علی آباد کشمر و کبودان ظرفیت راه‌اندازی اقامتگاه را دارند.

او با بیان این‌که روستای باب الحکم شهرستان بردسکن جزو روستای هدف گردشگری است، تصریح کرد: به دنبال ثبت ملی و جهانی این روستا هستیم.

موسوی گفت: فرماندار شهرستان بردسکن در تکمیل پروژه اقامتگاه بوم‌گردی روستای مظفرآباد به متقاضی کمک کند و با توجه به اینکه بردسکن در تولید محصول انجیر و انار رتبه اول و دوم را در استان دارد، زمینه برگزاری اولین جشنواره محصول انجیر و انار را در فصل برداشت در شهرستان فراهم و نسبت به ثبت آن در تقویم ملی گردشگری اقدام شود.

انتهای پیام/