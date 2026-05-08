خادمین برتر ستاد اجرایی خدمات سفر نوروز ۱۴۰۵ در خراسان شمالی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار میراث آریا، دومین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان شمالی با محوریت ارزیابی برنامههای نوروز ۱۴۰۵، پنجشنبه ۱۷ اردیبهشتماه با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی و قائممقام رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر استان، مدیران کل دستگاههای اجرایی و اعضای ستاد در تالار مجموعه فرهنگیـتاریخی مفخم بجنورد برگزار شد.
علویمقدم در این نشست با قدردانی از تلاشها و همکاریهای مجموعه دستگاههای اجرایی در ایام نوروز، گفت: بیتردید همدلی و حضور مؤثر همه دستگاهها در خدمترسانی به مسافران نوروزی، نقشی مهم در ارتقای جایگاه گردشگری استان ایفا کرده و عملکرد بسیار خوب و قابل تقدیر بوده است.
او با اشاره به شرایط روز کشور افزود: امروز با تلاش مردم و مسئولان، دشمن در سه عرصه دیپلماسی، دفاعی و اجتماعی شکست خورده است؛ چرا که مردم ایران، با هر اندیشه و جایگاهی، پای نظام و حاکمیت ایستادهاند و اجازه تعرض به خاک کشور را نخواهند داد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی تصریح کرد: روند کلی فعالیتها و رویکرد دستگاهها در مسیر رشد و بهبود مستمر قرار دارد، لذا با تسریع در حل مشکلات مردم، میتوان نشاط اجتماعی را افزایش داد و مشارکت عمومی را در حوزه گردشگری تقویت کرد.
علویمقدم همچنین با تأکید بر اهمیت توسعه گردشگری عشایر اظهار کرد: استفاده هدفمند از ظرفیتهای غنی عشایر در حوزه گردشگری میتواند زمینه توانمندسازی اقتصادی و فرهنگی استان را فراهم کند؛ اقدامی که میتواند استمرار روند مطلوب خدماترسانی را تقویت کند.
او با اشاره به کیفیت عملکرد دستگاهها در ایام نوروز گفت: عملکرد همه کمیتههای ستاد در خدماترسانی به مسافران نوروزی عالی و بسیار موفق بود، اما طبق رسم هرساله و به منظور ایجاد رقابت سازنده و افزایش انگیزه، از میان کمیتهها برترینها معرفی و تقدیر خواهند شد.
در ادامه این نشست، احمد دیناری مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی و دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان نیز با اشاره به آغاز طرح نوروزی از ۲۵ اسفندماه تا ۱۵ فروردین سال جاری بیان کرد: علیرغم شرایط ویژهای که کشور در ایام نوروز بهواسطه جنگ تجربه کرد، خراسان شمالی استانی امن و آرام برای مسافران بود و تمام کمیتههای استانی و شهرستانی با آمادگی کامل درگیر اجرای برنامهها بودند.
او با تشریح بخشی از عملکرد نظارتی ستاد عنوان کرد: با توجه به شرایط خاص سال جاری که موضوع نظارت در اولویت قرار داشت، ۵۶۷۰ بازدید نظارتی در سطح استان انجام شد که نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته است.
در پایان این نشست، ضمن ارائه گزارش عملکرد توسط دستگاههای عضو ستاد، از سه کمیته برتر استانی شامل: کمیته حملونقل و کمپین ۳۰*۶۰ ، کمیته خدمات بهداشتی، سلامت و محیط زیست و کمیته نظارت و تنظیم بازار، همچنین از سه ستاد شهرستانی (سملقان، فاروج و اسفراین) و دو مجموعه بخش خصوصی فعال در ایام نوروز ۱۴۰۵ و عضو ستاد تجلیل و قدردانی شد.
