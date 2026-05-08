۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۴

برپایی میز خدمت اداره میراث‌فرهنگی گرمه در محل نماز جمعه

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گرمه از برپایی میز خدمت این اداره در محل برگزاری نماز جمعه این شهرستان خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، وحید محمودی‌فر با بیان اینکه این میز خدمت روز جمعه ۱۸ اردیبهشت‌ماه با هدف تعامل مستقیم با شهروندان برگزار شد، اظهار کرد: در جریان این میز خدمت، همشهریان دیدگاه‌ها، پیشنهادها و مطالبات خود را در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مطرح کردند.
سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی شهرستان گرمه افزود: برگزاری میز خدمت در فضاهای عمومی و مذهبی، فرصت مناسبی برای شنیدن بی‌واسطه نظرات مردم و آشنایی بیشتر با دغدغه‌های آنان فراهم می‌کند و می‌تواند نقش مؤثری در بهبود روند خدمات‌رسانی داشته باشد.
او تأکید کرد: این‌گونه برنامه‌ها با هدف تقویت ارتباط میان مردم و مجموعه میراث‌فرهنگی ادامه خواهد داشت.

نوشین سبحانی
دبیر مریم قربانی‌نیا

