بهگزارش خبرنگار میراثآریا، وحید محمودیفر با بیان اینکه این میز خدمت روز جمعه ۱۸ اردیبهشتماه با هدف تعامل مستقیم با شهروندان برگزار شد، اظهار کرد: در جریان این میز خدمت، همشهریان دیدگاهها، پیشنهادها و مطالبات خود را در حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مطرح کردند.
سرپرست نمایندگی میراثفرهنگی شهرستان گرمه افزود: برگزاری میز خدمت در فضاهای عمومی و مذهبی، فرصت مناسبی برای شنیدن بیواسطه نظرات مردم و آشنایی بیشتر با دغدغههای آنان فراهم میکند و میتواند نقش مؤثری در بهبود روند خدماترسانی داشته باشد.
او تأکید کرد: اینگونه برنامهها با هدف تقویت ارتباط میان مردم و مجموعه میراثفرهنگی ادامه خواهد داشت.
