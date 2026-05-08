بهگزارش خبرنگار میراثآریا، اسماعیل کارگرمقدم بیان کرد: در میزخدمت نماز جمعه روز ۱۸ اردیبهشتماه در مصلی بجنورد، شهروندان ضمن طرح مسائل خود در حوزههای مختلف از جمله ثبت شکایات و پیشنهادها، استعلامهای مرتبط با بناهای تاریخی، موضوعات مربوط به صدور مجوزها، مسائل مربوط به راهنمایان گردشگری، و پرسشهای مرتبط با حوزه صنایعدستی، خدمات و راهنماییهای لازم را دریافت کردند.
معاون توسعه مدیریت ادارهکل میراثفرهنگی خراسان شمالی هدف از برپایی میز خدمت را تقویت ارتباط مستقیم با مردم، تسهیل روند پاسخگویی و سرعتبخشی به رسیدگی به درخواستها عنوان کرد و افزود: حضور میدانی مسئولان و شنیدن بدون واسطه خواستههای شهروندان نقش مهمی در بهبود روند ارائه خدمات دارد.
او تاکید کرد: ادارهکل میراثفرهنگی خراسان شمالی تلاش دارد با استمرار حضور در برنامههای عمومی همچون نماز جمعه، فاصله میان دستگاه اجرایی و مردم را کاهش داده و زمینه ارائه خدمات شفافتر و کارآمدتر را فراهم کند.
